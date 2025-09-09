Ikea ima novu kolekciju posuđa i dekoracija osmišljenu za blagdane

Ikea predstavlja novu kolekciju razvijenu u suradnji sa svjetski popularnim švedskim dizajnerom Gustafom Westmanom, poznatim po skulpturalnim oblicima i razigranom pristupu bojama

Nova Ikeina kolekcija se sastoji od 12 proizvoda za stol i dom, poput porculanskih tanjura i šalica, svijećnjaka, prijenosne lampe i dekorativne vaze, koji donose svjež, vedar pristup tradiciji okupljanja i druženja. Ideja koja stoji iza kolekcije jednostavna je: ne trebamo čekati posebnu priliku da bismo se družili ili slavili, već radost i povezanost možemo stvarati sami, u svakodnevnim trenucima.

Ovo je prva Westmanova suradnja s nekom drugom kompanijom na području dizajna proizvoda, a kolekcija se prirodno uklapa u zimsku Ikea Vinterfint kolekciju. Nastala je iz zajedničke želje za istraživanjem suvremenijeg i inkluzivnijeg pristupa sezonskim slavljima, što je rezultiralo dizajnom koji je opušten i razigran, ali pritom ostaje vjeran duhu tradicije.

'Slavlja često prate ustaljene tradicije, no željeli smo ponuditi vedriji i inkluzivniji pogled na njih. Gustaf Westman bio je prirodan izbor jer njegov pristup boji i formi blizak je Ikea dizajnu, ali donosi i hrabru, izražajnu notu. Sretni smo što njegov rad sada može doći do šire publike', izjavila je Maria O’Brian, voditeljica identiteta asortimana u kompaniji Ikea.

Kolekcija nosi prepoznatljiv Westmanov potpis Crvena i zelena podsjećaju na blagdane, dok neočekivane nijanse poput ružičaste i svijetlo plave unose zaigranost i odmak od uobičajenog. Porculanski tanjuri spajaju kvadratni oblik s okruglim središtem i mogu se slagati poput mozaika, a posebno je mjesto dobio i tanjur za mesne okruglice, kao hommage Ikeinom klasiku koji ove godine slavi 40. rođendan.