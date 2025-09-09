VATROMET BOJA

Ikea ima novu kolekciju posuđa i dekoracija osmišljenu za blagdane

I. B.

09.09.2025 u 13:44

Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu
Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu Izvor: Promo fotografije / Autor: promo
Bionic
Reading

Ikea predstavlja novu kolekciju razvijenu u suradnji sa svjetski popularnim švedskim dizajnerom Gustafom Westmanom, poznatim po skulpturalnim oblicima i razigranom pristupu bojama

Nova Ikeina kolekcija se sastoji od 12 proizvoda za stol i dom, poput porculanskih tanjura i šalica, svijećnjaka, prijenosne lampe i dekorativne vaze, koji donose svjež, vedar pristup tradiciji okupljanja i druženja. Ideja koja stoji iza kolekcije jednostavna je: ne trebamo čekati posebnu priliku da bismo se družili ili slavili, već radost i povezanost možemo stvarati sami, u svakodnevnim trenucima.

vezane vijesti

Ovo je prva Westmanova suradnja s nekom drugom kompanijom na području dizajna proizvoda, a kolekcija se prirodno uklapa u zimsku Ikea Vinterfint kolekciju. Nastala je iz zajedničke želje za istraživanjem suvremenijeg i inkluzivnijeg pristupa sezonskim slavljima, što je rezultiralo dizajnom koji je opušten i razigran, ali pritom ostaje vjeran duhu tradicije.

Gustaf Westman
Gustaf Westman Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

'Slavlja često prate ustaljene tradicije, no željeli smo ponuditi vedriji i inkluzivniji pogled na njih. Gustaf Westman bio je prirodan izbor jer njegov pristup boji i formi blizak je Ikea dizajnu, ali donosi i hrabru, izražajnu notu. Sretni smo što njegov rad sada može doći do šire publike', izjavila je Maria O’Brian, voditeljica identiteta asortimana u kompaniji Ikea.

Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu
Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Kolekcija nosi prepoznatljiv Westmanov potpis

Crvena i zelena podsjećaju na blagdane, dok neočekivane nijanse poput ružičaste i svijetlo plave unose zaigranost i odmak od uobičajenog. Porculanski tanjuri spajaju kvadratni oblik s okruglim središtem i mogu se slagati poput mozaika, a posebno je mjesto dobio i tanjur za mesne okruglice, kao hommage Ikeinom klasiku koji ove godine slavi 40. rođendan.

Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu
Kolekcija Gustafa Westmana za Ikeu Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Šalica i tanjurić za kuhano vino imaju namjerno predimenzioniran tanjurić, inspiriran uspomenama na Westmanovu baku i njezine blagdanske kolače. Svjetlost je važan element ove kolekcije. Uz svijećnjake i porculanske držače svijeća, tu je i prijenosna, punjiva lampa čiji se oblik može transformirati, kao i suvremena verzija tradicionalne blagdanske lampe koja se postavlja na prozor.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI TREND

NOVI TREND

Ovo će biti najtraženije cipele: Na scenu se vraća hit model, u njemu svima noge izgledaju vitko
NEOČEKIVANA ESTETIKA

NEOČEKIVANA ESTETIKA

Mnogima su ružne, no što god mislili o njima, ove balerinke su hit sezone pred nama
LAKA ZA OBLIKOVANJE

LAKA ZA OBLIKOVANJE

Savršeno laskavo: Svi pričaju o novoj frizuri Victorije Beckham

najpopularnije

Još vijesti