Mnogi su je ismijavali, no ovog Božića svi priželjkuju božićno drvce kakvo ima Meghan Markle

Meghan Markle pokazala je da jednostavnost i profinjenost mogu stvoriti ugodan blagdanski ugođaj u svakoj dnevnoj sobi. Njezin izbor zlatnih ukrasa za božićno drvce dokazuje da minimalizam u uređenju može biti istovremeno topao i sofisticiran

Novi blagdanski specijal Meghan Markle, 'With Love, Meghan: Holiday Celebration', premijerno je prikazan i prepun je svečanog šarma. Emisija nudi obilje klasičnih božićnih inspiracija koje odmah stvaraju toplu atmosferu; od girlandi koje graciozno krase prozorske okvire do ukrasa koji unose čaroliju u svaki kutak doma.

Ipak, upravo je božićno drvce koje je ukrasila Meghan odmah privuklo pažnju. Sofisticirano te okićeno zlatnim detaljima, jednostavno je, a opet dovoljno upečatljivo da se istakne u prostoru.

Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

Zlatni detalji i svjetlucava čarolija Meghan započinje ukrašavanje suptilnim trikom: provlači svjetla od stražnje strane drvca prema naprijed, tako da svaka grana završava svjetlucavom lampicom s toplim svjetlom. Tajna upečatljivog drvca krije se u osvjetljenju na vrhovima – svjetlost s grana ispunjava cijelu sobu i stvara prepoznatljivu božićnu atmosferu. Zabavni dio dolazi dekoriranjem. Uz pažljivo odabranu mješavinu kuglica i ukrasa, Meghan se drži jednostavnog, ali luksuznog stila, ukrašavajući drvce u mekim i toplim zlatnim tonovima. Suptilan je to hommage vječnoj božićnoj estetici, gdje je manje doista više, a elegancija dolazi prirodno.

Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia





Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia