Mnogi su je ismijavali, no ovog Božića svi priželjkuju božićno drvce kakvo ima Meghan Markle

09.12.2025 u 21:11

Meghan Markle
Meghan Markle
Meghan Markle pokazala je da jednostavnost i profinjenost mogu stvoriti ugodan blagdanski ugođaj u svakoj dnevnoj sobi. Njezin izbor zlatnih ukrasa za božićno drvce dokazuje da minimalizam u uređenju može biti istovremeno topao i sofisticiran

Novi blagdanski specijal Meghan Markle, 'With Love, Meghan: Holiday Celebration', premijerno je prikazan i prepun je svečanog šarma. Emisija nudi obilje klasičnih božićnih inspiracija koje odmah stvaraju toplu atmosferu; od girlandi koje graciozno krase prozorske okvire do ukrasa koji unose čaroliju u svaki kutak doma.

Ipak, upravo je božićno drvce koje je ukrasila Meghan odmah privuklo pažnju. Sofisticirano te okićeno zlatnim detaljima, jednostavno je, a opet dovoljno upečatljivo da se istakne u prostoru.

Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

Zlatni detalji i svjetlucava čarolija

Meghan započinje ukrašavanje suptilnim trikom: provlači svjetla od stražnje strane drvca prema naprijed, tako da svaka grana završava svjetlucavom lampicom s toplim svjetlom. Tajna upečatljivog drvca krije se u osvjetljenju na vrhovima – svjetlost s grana ispunjava cijelu sobu i stvara prepoznatljivu božićnu atmosferu.

Zabavni dio dolazi dekoriranjem. Uz pažljivo odabranu mješavinu kuglica i ukrasa, Meghan se drži jednostavnog, ali luksuznog stila, ukrašavajući drvce u mekim i toplim zlatnim tonovima. Suptilan je to hommage vječnoj božićnoj estetici, gdje je manje doista više, a elegancija dolazi prirodno.

Meghan Markle

Metalni detalji već dugo zauzimaju posebno mjesto u božićnom uređenju. Bilo da se radi o svjetlucavoj zlatnoj girlandi ili tek jednoj srebrnoj kuglici, reflektirajući ukrasi hvataju svjetlost i pojačavaju ugodan blagdanski sjaj. Na drvcu koje je odabrala Meghan zlatni ukrasi blistaju na tamnozelenim granama, nostalgično, a opet profinjeno, no nikada kičasto.

Rezultat je savršena ravnoteža te je drvce sofisticirano od vrha do dna, a utjelovljuje vrhunac vječnog božićnog uređenja, spajajući toplinu, glamur i dovoljno zlatne čarolije da sve zablista. Vrlo je jednostavno rekreirati stil koji je odabrala Meghan: omotajte drvce toplim lampicama, ukrasite ga zlatnim ukrasima i rasporedite ih pažljivo kako bi sjaj bio bogat, a prostor ne previše natrpan.

