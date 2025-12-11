Dnevni horoskop za 11. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

Vaga

U ljubavi ćete djelovati privlačno i smireno, pa se neki od vas mogu naći u ugodnom flertu. Poslovne obaveze teku lakše nego što ste mislili, posebno u suradnji s osobama koje dobro poznajete. Mogli biste dobiti vijest koja vas potiče na manju promjenu rutine. Dan donosi želju za uživanjem, ljepotom i malim luksuzima. Osjećat ćete se bolje ako odvojite vrijeme za nešto što vas veseli.