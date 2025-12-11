ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 11. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

11.12.2025 u 00:00

U odnosima će Ovnovi danas jasnije prepoznati što im donosi osjećaj sigurnosti, a što ih iscrpljuje. Bikovi bi mogli dobiti poziv koji ih vodi do neočekivane koristi ili korisnog poznanstva. Neočekivana ideja mogla bi Blizancima rješiti problem koji im smeta već neko vrijeme.

Lavovi su u ljubavi topliji nego inače i spremniji na kompromis. Vagama poslovne obaveze teku lakše nego što su mislili, posebno u suradnji s osobama koje dobro poznaju. Vodenjacima posao obilježava kreativno rješenje koje im otvara nova vrata...

tportal
