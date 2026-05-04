Ova Zarina haljina izgleda profinjeno, ima laskavu siluetu i pristupačnu cijenu

Bijela midi haljina iz Zarine Woman Collection linije spaja ono što se ove sezone najviše traži: bezvremenski kroj, laskavu siluetu i dojam skupocjene jednostavnosti po pristupačnoj cijeni
Ljubiteljice estetike tihog luksuza teško će odoljeti divnoj haljini načinjenoj od mješavine liocela i lana, savršene za nadolazeće toplije mjesece.
U sezoni u kojoj modom dominiraju profinjeni komadi bez suvišnih detalja, Zara je predstavila haljinu koja se savršeno uklapa u estetiku tihog luksuza. Riječ je o bijeloj midi haljini s remenom iz linije ZW Collection, čija je cijena 49,95 eura, a izgledom lako može konkurirati znatno skupljim modelima.
Na prvi pogled osvaja pročišćenom siluetom i detaljima koji ne djeluju nametljivo, ali čine razliku. Haljina ima V-izrez, šire rukave do ispod lakta, kopčanje gumbima sprijeda i podesivi remen od iste tkanine, koji se veže u struku. Upravo taj remen daje joj posebno laskav efekt jer naglašava struk, a istodobno ostavlja dovoljno opuštenosti da haljina djeluje elegantno, nenaporno i nosivo.
Krojem podsjeća na klasike koji ne izlaze iz mode
Midi duljina i zvonoliki donji rub daju haljini ženstven, ali nenametljiv karakter. Takav kroj dobro funkcionira na različitim građama tijela jer ne prati liniju pretijesno, nego se blago širi prema dnu, stvarajući skladnu siluetu.
Dodatni plus su bočni ušiveni džepovi, detalj koji komadu daje praktičnost bez narušavanja elegancije. Materijal je mješavina pređe s 25 posto liocela i lana, što je čini pogodnom za toplije dane, ali i dovoljno strukturiranom da ne djeluje previše ležerno.
Bijela boja dodatno pojačava dojam profinjenosti. Upravo zato ova haljina pripada onoj kategoriji komada koji izgledaju jednostavno, ali ostavljaju dojam promišljenog stila.
Velika prednost ove Zarine haljine je to što se lako prilagođava različitim prigodama. Za dnevnu varijantu može se nositi uz ravne kožne sandale, torbu od rafije ili slame i diskretan zlatni nakit, čime dobiva mediteranski, ljetni karakter.
Za ured ili poslovni ručak dovoljno ju je kombinirati s bež salonkama, tankim remenom u kontrastnoj boji i strukturiranom torbom. U večernjem izdanju odlično bi izgledala uz sandale s tankim remenčićima, statement naušnice i malu clutch torbicu. Također, može se nositi i otvorena preko topa i hlača kao lagani ljetni ogrtač, što joj daje dodatnu vrijednost i potvrđuje da nije riječ o komadu za jednu sezonu.
Pristupačna verzija skupocjene jednostavnosti
Estetika tihog luksuza ne oslanja se na logotipe ni upadljive krojeve, nego na čiste linije, kvalitetan dojam materijala i komade koji izgledaju elegantno bez pretjerivanja. Ova haljina dobro pogađa upravo tu formulu.
Njezina cijena od 49,95 eura čini je pristupačnom, a kroj dovoljno klasičnim da se može nositi godinama. To je jedan od onih komada koji ne ovise o brzom trendu, nego o dobroj osnovi garderobe: bijeloj haljini koja se lako stilizira, izgleda uredno i nosi se od jutra do večeri.