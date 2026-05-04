Ova Zarina haljina izgleda profinjeno, ima laskavu siluetu i pristupačnu cijenu

Bijela midi haljina iz Zarine Woman Collection linije spaja ono što se ove sezone najviše traži: bezvremenski kroj, laskavu siluetu i dojam skupocjene jednostavnosti po pristupačnoj cijeni

Ljubiteljice estetike tihog luksuza teško će odoljeti divnoj haljini načinjenoj od mješavine liocela i lana, savršene za nadolazeće toplije mjesece.

U sezoni u kojoj modom dominiraju profinjeni komadi bez suvišnih detalja, Zara je predstavila haljinu koja se savršeno uklapa u estetiku tihog luksuza. Riječ je o bijeloj midi haljini s remenom iz linije ZW Collection, čija je cijena 49,95 eura, a izgledom lako može konkurirati znatno skupljim modelima.

Zara duge bijele haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo







+6 Zara duge bijele haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Na prvi pogled osvaja pročišćenom siluetom i detaljima koji ne djeluju nametljivo, ali čine razliku. Haljina ima V-izrez, šire rukave do ispod lakta, kopčanje gumbima sprijeda i podesivi remen od iste tkanine, koji se veže u struku. Upravo taj remen daje joj posebno laskav efekt jer naglašava struk, a istodobno ostavlja dovoljno opuštenosti da haljina djeluje elegantno, nenaporno i nosivo. Krojem podsjeća na klasike koji ne izlaze iz mode Midi duljina i zvonoliki donji rub daju haljini ženstven, ali nenametljiv karakter. Takav kroj dobro funkcionira na različitim građama tijela jer ne prati liniju pretijesno, nego se blago širi prema dnu, stvarajući skladnu siluetu. Dodatni plus su bočni ušiveni džepovi, detalj koji komadu daje praktičnost bez narušavanja elegancije. Materijal je mješavina pređe s 25 posto liocela i lana, što je čini pogodnom za toplije dane, ali i dovoljno strukturiranom da ne djeluje previše ležerno.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Bijela boja dodatno pojačava dojam profinjenosti. Upravo zato ova haljina pripada onoj kategoriji komada koji izgledaju jednostavno, ali ostavljaju dojam promišljenog stila.