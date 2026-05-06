Hit trend iz 90-ih: Zaboravite na minimalizam, ukrašene traperice ponovno su 'in'

Ukrašene traperice iz 90-ih vraćaju se na velika vrata i ovog ljeta imat će jednu od ključnih uloga na street style sceni. Šljokice, vez i kristali ponovno pretvaraju denim u modnu izjavu
Nekad rezervirane za upečatljive i ‘over the top’ kombinacije, ukrašene traperice danas dobivaju novo, suvremenije značenje.
Nostalgija za 90-ima i dalje oblikuje modne trendove, a ovaj put fokus je na maksimalizmu koji ne prolazi nezapaženo.
Denim kao platno osobnog stila
U 90-ima traperice nisu bile tek osnovni komad garderobe – bile su prostor za izražavanje. Nosile su ih i reinterpretirale pop ikone poput Jennifer Lopez, Britney Spears i članice grupe Destiny's Child, pretvarajući ih u vizualno upečatljiv komad.
Šljokice, ručno ušiveni detalji, boje i perle – pravila gotovo da nisu postojala. Estetika ‘više je više’ bila je dominantna, a upravo su takvi komadi danas ponovno u fokusu, kao dio šireg povratka trendova iz tog razdoblja.
Povratak maksimalizma
Modna scena već nekoliko sezona crpi inspiraciju iz 90-ih: od kariranih košulja i neonskih boja do minimalističkih haljina. Sada se tom valu pridružuju i ukrašene traperice, koje donose dozu razigranosti i odmaka od stroge jednostavnosti.
Minimalizam više nije jedina opcija – u prvi plan dolaze komadi koji privlače pažnju i naglašavaju individualnost.
Kako ih nositi ovog ljeta
Ukrašene traperice lako se uklapaju u različite stilove. Za elegantan dnevni look kombinirajte ih s predimenzioniranim sakoom, bijelom košuljom ili balerinkama. Kontrast između jednostavnih komada i upečatljivog denima stvara uravnotežen, sofisticiran dojam.
Za opušteniji stajling, odlučite se za ‘denim na denim’ kombinaciju uz jednostavan top. Ako želite ljetni, ležerni vibe, polo majica i mokasine bit će siguran izbor.
U večernjim varijantama, ukrašene traperice lako prelaze u zavodljiv outfit – uz uski top, kožnu jaknu i salonke dobivate kombinaciju koja privlači pažnju bez pretjerivanja.