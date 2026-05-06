Hit trend iz 90-ih: Zaboravite na minimalizam, ukrašene traperice ponovno su 'in'

Nostalgija za 90-ima i dalje oblikuje modne trendove , a ovaj put fokus je na maksimalizmu koji ne prolazi nezapaženo.

U 90-ima traperice nisu bile tek osnovni komad garderobe – bile su prostor za izražavanje. Nosile su ih i reinterpretirale pop ikone poput Jennifer Lopez , Britney Spears i članice grupe Destiny's Child , pretvarajući ih u vizualno upečatljiv komad.

Šljokice, ručno ušiveni detalji, boje i perle – pravila gotovo da nisu postojala. Estetika ‘više je više’ bila je dominantna, a upravo su takvi komadi danas ponovno u fokusu, kao dio šireg povratka trendova iz tog razdoblja.

Povratak maksimalizma

Modna scena već nekoliko sezona crpi inspiraciju iz 90-ih: od kariranih košulja i neonskih boja do minimalističkih haljina. Sada se tom valu pridružuju i ukrašene traperice, koje donose dozu razigranosti i odmaka od stroge jednostavnosti.

Minimalizam više nije jedina opcija – u prvi plan dolaze komadi koji privlače pažnju i naglašavaju individualnost.