Vizionarke domaće art scene: Velika izložba posvećena hrvatskim likovnim umjetnicama od kraja 19. stoljeća do danas

Umjetnički paviljon u Zagrebu izložbenu sezonu započinje izložbom 'Zagreb, grad umjetnica', koju otvara 6. veljače i na kojoj predstavlja povijesni i kritički presjek iz opusa likovnih umjetnica koje su djelovale i ostavile trag u kulturnom životu grada Zagreba u razdoblju od kraja 19. stoljeća do suvremenog doba

Prva cjelina obuhvatit će generacije koje su djelovale do Drugoga svjetskog rata; druga – generacije koje su s izložbenom aktivnošću započele nakon Drugoga svjetskog rata te glavninu svojih opusa ostvarile u narednim desetljećima; a treća – generacije koje su na scenu stupile početkom sedamdesetih godina i kasnije te većinom djeluju i danas.

Unutar toga relativno širokog vremenskog raspona generacije umjetnica predstavit će se u tri veće, no povijesno logične cjeline, kažu iz Umjetničkog paviljona.

Na izložbi će tako biti predstavljeno stotinjak radova s područja slikarstva, kiparstva, video performansa, zvučnih i video instalacija najznačajnijih umjetnica od kraja 19. stoljeća do danas počevši od Anke Basstal, Slave Raškaj, Line Crnčić Virant, Naste Rojc, Mile Wod, Sonje Kovačić-Tajčević, Anke Krizmanić, Vere Nikolić Podrinske, Zdenke Ostović Pexidr Srića, pa dalje preko Nevenke Đorđević, Ksenije Kantoci, Marte Ehrlich, Mile Kumbatović, Melite Bošnjak, Mirande Morić, Milene Lah, Vere Josipović, Vesne Sokolić, Borke Avramove, Vere Fischer, Vere Dajht Kralj, Tonke Petrić, Biserke Baretić, Marije Ujević, Ljerke Šibenik, Goranke Vrus Murtić, Nives Kavurić Kurtović, Zdenke Pozaić, Edite Schubert, Marijane Muljević, Sanje Iveković, Jadranke Fatur, Nevenke Arbanas, Vesne Popržan, Brede Beban, Nine Ivančić, Zvjezdane Fio, Dubravke Rakoci do Vlaste Delimar, Vesne Pokas, Kate Mijatović, Amele Frankl, Ksenije Turčić, Mirjane Vodopije, Vlaste Žanić, Kristine Leko, Božene Končić Badurina, Magdalene Pederin, Nike Radić, Ivane Franke, Martine Mezak, Ane Hušman i Andreje Kulunčić s kolektivom ISTE.