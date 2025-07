Operom 'Dioklecijan' svečano otvoreno 71. Splitsko ljeto

Ministrica je rekla kako se veseli praizvedbi Dioklecijana i da to smatra jako važnim iskorakom s obzirom da to kapitalno Tijardovićevo djelo nikada nije izvedeno. Čestitala je na odabiru u velikoj Tijardovićevoj obljetnici i dodala kako je lijepo da se Splitsko ljeto otvara upravo takvom izvedbom.

'Smatramo da bi segment specifičnosti njegovanja ovog festivala kao opernog trebalo bolje istaknuti. Nadam se i vjerujem da će građani Splita i posjetitelji festivala naći nešto za sebe i da će sve izvedbe biti što više posjećene’, rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

Gradonačelnik Tomislav Šuta drži kako će opera Dioklecijan dati dodanu vrijednost Splitskom ljetu, te mu je želja da se u gradu razvija kulturni turizam i da ta manifestacija bude na ulicama i trgovima.

'To je budućnost i veseli me što će većina toga biti na ulicama i trgovima, a to je smjer i budućnost razvoja splitskog turizma u kulturi’, istaknuo je.

Upitan koju bi predstavu još volio pogledati odgovorio je kako je to 'Ero s onoga svijeta' na Česmi u Vrlici.