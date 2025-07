'Iz Hajduka su me zvali nakon što me Mamić prevario, ali nisam htio tamo otići'

'Ja recimo za taj klub nikad nisam čuo. Ja sam došao tamo, ja sam mislio da je to neka greška. Kad sam ja vidio koji su tu uvjeti, Dinamo se mogao u to vrijeme pokriti ušima. Toga nije bilo, mi smo živjeli u kampu, imao si svoje terene, dvadeset kilometara od grada, imao si, glavni stadion u centru, svaka utakmica dvadesetak tisuća ljudi, bez obzira na sve. Ja sam bio, te godine kad sam došao u Rusiju, najbolji igrač, proglašen od strane navijača, najbolji igrač kluba', započeo je Jurić.

Nakon nekoliko godina u Rusiji, Jurić se vratio u Hrvatsku te je bio blizu povratka u Dinamo.

'Zdravko Mamić me zvao da se vratim u Dinamo jer je čuo da sam slobodan. Dođemo na razgovor i sve dogovorimo u pet minuta. Sve smo dogovorili i trebala je biti presica u 12. Ja vidim 10 nitko ne zove, mislim si možda su odgodili presicu. Upalim vijesti, Mihael Mikić novi igrač Dinama', prisjetio se kako ga je Zdravko Mamić prevario.

'Nekoliko dana kasnije, zvao me Zoran Vulić. Pitao me bi li došao u Hajduk, znam sve priču. U meni je ona gorčina, prevario te neko, po koji put, znači, on je imao baš tu osobinu, prevario te. Razmišljaš si u glavi i onda si ja kažem ne mogu ja obući bijeli dres, ne mogu. Jednostavno, moj DNK je Dinamo', zaključio je.