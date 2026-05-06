U Splitu predstavljen roman 'Prenijet ću te preko Praga', šesta knjiga Martine Mlinarević

Knjiga Martine Mlinarević 'Prenijet ću te preko Praga', roman o dvoje ljudi rođenih istog dana u Odesi i Ljubuškom, čiji se životi nakon 40 godina isprepliću u Pragu, predstavljena je u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu

O knjizi, objavljenoj u izdanju Hena coma, govorili su: autorica Martina Mlinarević, moderatorica Petra Skelin Giljanović te književnici Edi Matić i Slobodanka Boba Đuderija, koji su se osvrnuli na slojevitu narativnu strukturu i tematske okvire djela. Roman prati sudbinu dvoje ljudi čiji se životi, premda započeti u različitim dijelovima Europe, povezuju u Pragu četiri desetljeća kasnije. Ona ondje dolazi kao veleposlanica Bosne i Hercegovine, dok on s obitelji živi izbjegličku svakodnevicu. Njihov susret otvara prostor za priču o bliskosti, gubitku i traženju pripadnosti u okolnostima raseljenosti.

Mlinarević, koja od 2020. obnaša dužnost veleposlanice BiH u Češkoj Republici, istaknula je da je roman nastao kao spoj osobnog života i profesionalnog iskustva u Pragu. 'Od 2020. godine živim i radim u Pragu kao veleposlanica Bosne i Hercegovine. Ovo mi je šesta knjiga. Svaka na neki način nosi moj osobni pečat i u njima se isprepliću elementi autobiografskog i fikcijskog. Važno mi je da kroz priču provučem ideju dobra i nade, jer i u najtežim okolnostima upravo to ostaje ono što nosi čovjeka', rekla je Mlinarević.

U romanu se kroz odnose likova propituju pitanja identiteta, sjećanja i traume, ali i naglašava važnost empatije i međuljudske solidarnosti. Poseban naglasak stavljen je na ideju da i mali činovi dobrote mogu imati dugotrajan učinak, šireći se poput 'krugova na vodi'. Ljubav se u djelu prikazuje kao ključna pokretačka snaga koja omogućuje likovima suočavanje s gubicima, nesigurnošću i životnim preokretima, a roman se u tom smislu čita i kao priča o emocionalnoj izdržljivosti.