Stančićevi 'Muzičari' prodani za dvostruko veći iznos od početne procjene

Najznačajniji rezultat večeri ostvarilo je djelo “Muzičari” Miljenka Stančića , prodano za više od 32 tisuće eura, dvostruko premašivši početnu procjenu, čime je postavljen novi tržišni rekord za ovog umjetnika . Veliko zanimanje izazvalo je i djelo “Istra” Matije Skurjenija , koje je nakon nadmetanja kroz čak 25 licitacijskih koraka dosegnulo cijenu od 16 tisuća eura te također postavilo novi aukcijski rekord.

Aukcija je ostvarila ukupnu prodaju od 300 tisuća eura uz iznimno visoku stopu prodaje od 70 posto, čime se svrstala među najuspješnije aukcije Artmarka u Hrvatskoj.

Među najvažnijim rezultatima večeri istaknulo se i djelo “A(Az)” Dimitrija Bašičevića Mangelosa, prodano za 28 tisuća eura. Ova prodaja postala je najviša ostvarena cijena za Mangelosa na hrvatskom tržištu umjetnina te dodatno potvrdila njegov status jednog od ključnih predstavnika poslijeratne umjetnosti u regiji.

Večer obilježena rekordima donijela je i izvrsne rezultate za druge istaknute umjetnike. Rad “Stradun” Đure Pulitike prodan je za 11 tisuća eura, gotovo dvostruko iznad gornje procjene što je najveća dosad postignuta cijena ovog umjetnika. Značajan uspjeh postiglo je i djelo “Dvoje” Slavka Kopača, koje je s cijenom od 22 tisuće eura postalo treća najuspješnija prodaja večeri, ali i jedna od najvažnijih regionalnih transakcija za ovog umjetnika. Posebno snažan interes publike privukla je selekcija naive, koja je činila gotovo trećinu ukupne aukcije.

Najvišu cijenu unutar ovog segmenta ostvarilo je monumentalno djelo Josipa Generalića “Goran među doktorima”, prikaz Miroslava Krleže kroz različite životne faze, prodano za 16 tisuća eura. Zanimljiv podatak aukcije jest da je unutar naivne selekcije prodano čak 40 od ukupno 50 ponuđenih djela, odnosno impresivnih 80 posto radova, što jasno potvrđuje kontinuirani interes kolekcionara za hrvatsku naivnu umjetnost. Sljedeća Artmarkova aukcija je sezonska Ljetna aukcija koja će se održati 9. lipnja 2026. godine. Konsignacija traje do 18. svibnja, a za aukciju se zaprimaju klasična, moderna i poslijeratna umjetnička djela.