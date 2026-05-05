Približavanje genijalca najmlađima: Stiže dječja predstava o Nikoli Tesli

U povodu 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle umjetnička organizacija "Petit Teatar" priprema premijeru predstave za najmlađe "Velika struja malog Tesle", koja će se održati 17. svibnja u zagrebačkom gradskom kazalištu Trešnja.

Predstava "Velika struja malog Tesle" uzbudljiva je, vizualno raskošna i emotivno snažna priča koja na jedinstven način spaja znanost, maštu i univerzalne životne vrijednosti, istaknuli su iz Teatra u priopćenju. U središtu radnje nalazi se mali Nikola Tesla, vođen neiscrpnom znatiželjom i strašću prema otkrivanju svijeta oko sebe. Na njegovom putu publika će susresti i njegovog poznatog suparnika Thomasa Edisona, ali i niz neobičnih likova – Gugicu Golubicu, Profesoricu i Mačka. Iz Teatra su naglasili kako predstava istražuje teme ustrajnosti, hrabrosti da se ide protiv struje, važnosti dubine nasuprot površnosti te snage prijateljstva i moralnih vrijednosti. Kroz niz neočekivanih obrata i toplih trenutaka, publika će biti potaknuta na razmišljanje, ali i ohrabrena da njeguje vlastitu autentičnost.

Poziv na razmišljanje Kao dodatnu vrijednost projekta, krajem godine planirano je izdavanje slikovnice inspirirane predstavom, u nakladi izdavačke kuće Bodoni, sestrinske tvrtke Frakture, dodali su. Ova predstava nije samo kazališni događaj ona je poziv na razmišljanje, osjećanje i otkrivanje vlastitih potencijala i sve to prigodno u ovoj godini kada slavimo 170. rođendan Nikole Tesle, istaknuli su. Za ideju, pokretanje cijelog projekta i njegovu realizaciju zaslužna je glumica Katarina Madirazza. Katarina Madirazza ističe kako je "Velika struja malog Tesle" projekt koji nosi u sebi već godinama ideja, koja je, kako kaže, trebala biti i prvi projekt Petit Teatra. "Moja želja je stvarati predstave za djecu koje će ih istinski inspirirati, ali ne samo njih, nego i njihove roditelje, koji ih gledaju zajedno s njima. Kazalište za najmlađe ne mora biti pojednostavljeno, ono može biti slojevito, uzbudljivo i poticajno za sve generacije", kazala je Madirazza.