Približavanje genijalca najmlađima: Stiže dječja predstava o Nikoli Tesli

U povodu 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle umjetnička organizacija "Petit Teatar" priprema premijeru predstave za najmlađe "Velika struja malog Tesle", koja će se održati 17. svibnja u zagrebačkom gradskom kazalištu Trešnja.
Predstava "Velika struja malog Tesle" uzbudljiva je, vizualno raskošna i emotivno snažna priča koja na jedinstven način spaja znanost, maštu i univerzalne životne vrijednosti, istaknuli su iz Teatra u priopćenju.
U središtu radnje nalazi se mali Nikola Tesla, vođen neiscrpnom znatiželjom i strašću prema otkrivanju svijeta oko sebe. Na njegovom putu publika će susresti i njegovog poznatog suparnika Thomasa Edisona, ali i niz neobičnih likova – Gugicu Golubicu, Profesoricu i Mačka.
Iz Teatra su naglasili kako predstava istražuje teme ustrajnosti, hrabrosti da se ide protiv struje, važnosti dubine nasuprot površnosti te snage prijateljstva i moralnih vrijednosti. Kroz niz neočekivanih obrata i toplih trenutaka, publika će biti potaknuta na razmišljanje, ali i ohrabrena da njeguje vlastitu autentičnost.
Poziv na razmišljanje
Kao dodatnu vrijednost projekta, krajem godine planirano je izdavanje slikovnice inspirirane predstavom, u nakladi izdavačke kuće Bodoni, sestrinske tvrtke Frakture, dodali su.
Ova predstava nije samo kazališni događaj ona je poziv na razmišljanje, osjećanje i otkrivanje vlastitih potencijala i sve to prigodno u ovoj godini kada slavimo 170. rođendan Nikole Tesle, istaknuli su.
Za ideju, pokretanje cijelog projekta i njegovu realizaciju zaslužna je glumica Katarina Madirazza.
Katarina Madirazza ističe kako je "Velika struja malog Tesle" projekt koji nosi u sebi već godinama ideja, koja je, kako kaže, trebala biti i prvi projekt Petit Teatra.
"Moja želja je stvarati predstave za djecu koje će ih istinski inspirirati, ali ne samo njih, nego i njihove roditelje, koji ih gledaju zajedno s njima. Kazalište za najmlađe ne mora biti pojednostavljeno, ono može biti slojevito, uzbudljivo i poticajno za sve generacije", kazala je Madirazza.
Istaknula je kako je Teslin rad oblikovao svijet kakav danas poznajemo te kako ju kod njega najviše fascinira njegova osobnost.
"U ovoj predstavi govorimo i o tome da možeš biti najveći i najpoznatiji, ali da su moralnost i dobrota ono što na kraju ostaje. Tesla nikada nije bio vođen novcem niti pitanjem priznanja - nije ga zanimalo tko će preuzeti zasluge za njegove izume. Njega je pokretala čista strast prema prirodi, otkrivanju i stvaranju", naglasila je.
Velika struja malog Tesle autorski je projekt Hane Kunić i Zdenke Šustić, koje potpisuju režiju i tekst ove priče koja spaja dramske i lutkarske tehnike. Scenografkinja je Andrea Lipej, kostimografkinja Ana Fucijaš, a za glazbu je zaslužan Marko Lucijan Hrašćane.
Luka Vondrak utjelovljuje malog Teslu, Karlo Bernik Edisona te Lena Medar Golubicu Gugicu i Profesoricu.
Ulaznice za zagrebačku premijeru 17. svibnja već su rasprodane, no zbog velikog interesa Teatar je u prodaju pusti pretpremijeru 16. svibnja u zagrebačkom kazalištu KNAP.