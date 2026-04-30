Trijumf dubrovačkog kazališta: Ova predstava apsolutni je pobjednik Marulićevih dana

​Predstava je nagrađena za predstavu u cjelini, dramaturgiju, glumačko ostvarenje i scenografiju te je tako postala pobjednik Marulićevih dana, a nagrade su primili dramaturzi predstave Dorotea Šušak i Romano Nikolić koji ju je i režirao, glumac Mirej Stanić , a scenografkinja predstave Zdravka Ivandija Kirigin nagrađena je i za scenografiju predstave 'Drvene ptice', koprodukciju HNK Varaždin i HNK Zagreb.

Za suvremeni dramski tekst festivalske predstave 'Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute' Zagrebačkog kazališta mladih nagradu je dobio Ivor Martinić, a Doris Šarić Kukuljica dobila je nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u toj predstavi te predstavi 'Matija' zagrebačkog Arterarija. Za dramatizaciju te predstave nagrađen je a Patrik Lazić, a za najbolju režiju nagradu je dobio Ivica Buljan za 'Gospodu Glembajeve' Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije.

U ovogodišnjem su žiriju bili Zrinka Cvitešić, Lada Kaštelan, Aida Bukvić, Romana Brajša i Luka Čerjan. Žiri publike, čitatelji 'Slobodne Dalmacije', najboljom predstavom ocijenio je 'Drvene ptice'.

Redatelj Nikolić je kazao da su mu je drago da se dogodio uspjeh predstave koja je mala komorna, ali progovara o teškoj temi borbe s Alzheimerom. Htjeli su dramaturški predstavom poručiti da se ne smije dozvoliti da osobe koje se nose s tom bolešću postanu nevidljive, niti da njihove obitelji ostanu same.

Imamo odgovornost, ali zajedno i institucije da štitimo, prepoznamo tu bolest i da podržavamo dostojanstvo svakog čovjeka, poručio je redatelj predstave 'Kuća je velika, ne može se ona nosit'.

Zadovoljan ovogodišnjim festivalom je vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić koji je za iduću godinu najavio iznenađenja, odnosno operu Marul. Publika je svojim dolaskom rekla da je zadovoljna odabirom, dodao je i istaknuo da su sve predstave bile rasprodane.

U desetodnevnom festivalu, od 20. do 30. travnja, sudjelovalo je više od 500 umjetnika, bilo je izvedeno 13 predstava u konkurenciji. Festival je otvorilo inozemno gostovanje, 'Gospode Glembajevih' Miroslava Krleže u izvedbi Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije, a svečano je zatvoren operom 'Ero s onoga svijeta' splitskog HNK, koja je izvedena izvan konkurencije.

Osim u zgradi HNK festival se održavao u hotelima, kavanama, trgovima, MKC- u, Centru Zlatna vrata, Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Gradskom kazalištu mladih, Staroj gradskoj vijećnici, Vili Dalmacija, Dioklecijanovim podrumima, Zavodu HAZU, Crkvi sv. Frane, te na Šolti.

Uz predstave posjetitelji festivala su mogli pratiti okrugle stolove, tribine, radionice, edukativne šetnje po jezgri Splita, pratiti znanstveni, književni i izdavački program, gledati dokumentarni film, a održano je i predstavljanje knjige 'Marule naš čestiti'.