The Cure u Zagrebu, drugi put: Između života i smrti, it was fuckin' lovely, Roberte!

Dva sata i četrdeset minuta trajao je drugi nastup legendarnog britanskog rock benda The Cure u Zagrebu. Čvrsto držeći u šaci više od deset tisuća prisutnih, Robert Smith i petorica glazbenih rutinera proveli su nas kroz najširi spektar ljudskih emocija, oprostivši se od svijeta u novim pjesmama, ali ostavivši tračak optimizma u onima koje najveći dio publike voli i poznaje

Ako čitate ovaj tekst, nije besmisleno pretpostaviti da ste bili sinoć u Areni ili pak 26. lipnja 2019. na Jarunu, kad su se The Cure nastupom na INmusic festivalu premijerno ukazali u Hrvatskoj. Sjećate se možda: istresli su te večeri Robert Smith i njegovih pet momaka dušu na jarunsku livadu, presječeni onim tužnim nestankom struje, ali neometeni u namjeri da, mislili smo tada, prvi i posljednji put Zagrebu i Hrvatskoj prepričaju jednu od najpotresnijih priča u povijesti rokenrola. Istresao je dušu u ovaj tekst dan poslije toga i potpisnik ovih redova, vjerujući da se oprašta od rijetkih preostalih heroja vlastite mladosti, no sudbina je htjela da mi dođu pod prozor još jednom, ovoga puta s bliže strane Save, doslovce preko puta zgrade u kojoj stanujem. Koliko god zadatak zamišljenog oproštaja inicijalno bio težak, ovaj je još teži, a da bi ga dodatno otežao, pobrinuo se baš Robert Smith.

And it all stops

We were always sure that we would never change

And it all stops

Wе were always sure that wе would stay the same

But it all stops

And we close our eyes to sleep

To dream a boy and girl

Who dream the world is nothing but a dream

Broken voiced lament to call us home

This is the end of every song we sing

Alone