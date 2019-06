The Cure u Zagrebu: Kad cijeli život stane u jedan koncert, šezdeset nije previše

Jedan od najvećih rock bendova današnjice, britanski The Cure, u srijedu je navečer pred više desetaka tisuća ljudi nastupio na završnoj večeri ovogodišnjeg izdanja zagrebačkog festivala INmusic. Izvršnog urednika tportala koncert je odveo na putovanje kroz vrijeme i prostor te pokrenuo lavinu uspomena i emocija koje donosi u nešto osobnijem osvrtu

Tog je mjeseca u izlog Pingvina došlo pravo malo blago za dječaka koji traži svoj glazbeni identitet – među ostalim, 'Sonic Temple' The Culta , 'Raw Like Sushi' Neneh Cherry , debi album The Stone Roses , dupli live album Depeche Modea , 'The Headless Children' W.A.S.P. -a, i 'Street Fighting Years' Simple Mindsa . Sjajila su se sva ta nova izdanja Jugotona , no Joca je na gramofon nataknuo nešto što mu je upravo stiglo iz PGP RTB-a .

Spremaju se i za prvi dolazak u Zagreb, a Hrvati su regionalno posvađani oko toga je li to njihov prvi nastup u Hrvatskoj ili nije. Istina, 1995. su se Robert Smith (u hokejaškom dresu SSSR-a!?) i ekipa na tko zna kojim drogama i za tko zna koje novce na deset minuta pojavili na pozornici pulske Arene, u sklopu bizarnog showa Berlusconijeve televizije s iskvarcanim voditeljima i plesačicama. Može li se to brojati kao prvi koncert u Hrvatskoj, prosudite sami.

Dvadeset sedmi je lipnja 2019. O prvom pravom koncertu The Cure u Hrvatskoj, onom sinoćnjem na INmusic festivalu, ne namjeravam (i ne mogu) pisati objektivno. Jer od prvog trenutka 'Plainsong', smješten dvadesetak metara od pozornice, čuo sam i vidio ono što sam želio.

Čuo sam zvuk iz masivnih drvenih zvučnika Joce Pingvina kako se pretapa u zvuk PGP-ove sažvakane kazete koja se, pak, pretapa u pucketajuću ploču koja svira u dječjoj sobi izlijepljenoj posterima nekih čupavih, našminkanih, ofarbanih tipova. Ta ploča vrti se na Tosci čiji poklopac će krajem 1991. biti ukrašen rupom od gelera, a gramofon postati dovoljno disfunkcionalan da ga ni onaj ratni profiter neće poželjeti ukrasti.

Vidio sam Simona Gallupa, jedinog koji je uz Smitha u bendu već četrdeset godina, kako klizi kroz te prljave bas linije u 'Fascination Street' ili 'Pictures of You'. Vidio sam Rogera O'Donnella, koji je tu trideset godina i dvaput je odlazio iz benda pa se vraćao, kako na sintu plete onu paukovu mrežu u 'Lullaby'. Vidio sam i pouzdanog Reevesa Gabrielsa na gitari (kojeg sam već vidio na Maksimiru s Bowiejem) i vrijednog Jasona Coopera koji ultrazvučnom preciznošću bubnja mjeri puls benda. Vidio sam i duhove J Mascisa u 'Just Like Heaven', Iana Curtisa u 'A Forest', Petera Hooka u 'The Walk' i još bezbroj živih i mrtvih suvremenika i nasljednika The Curea.

O da, vidio sam i čuo i ispad razglasa (trafo-stanice, kažu), i bend koji ne prestaje svirati nasuho, iz pojačala, pa kad se razglas osposobi a deset minuta straha, panike i srama prođe, nastave točno tamo gdje su stali. Zato i produžavaju koncert 15 minuta preko termina, da pohvataju sve one obavezne likove za koje je dobar dio ekipe ipak platio kartu – od 'Friday, I'm in Love' do 'Boys Don't Cry'.