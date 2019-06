Što je prethodilo 'Igri prijestolja': Novi roman planetarno popularnog pisca uskoro u hrvatskom izdanju

U izdanju Lumen izdavaštva početkom srpnja izlazi prvi svezak novoga romana planetarno popularnoga pisca Georgea R. R. Martina, autora serijala 'Pjesma Leda i Vatre' po kojem je snimljena hvaljena HBO-ova serija 'Igra prijestolja', koji pod naslovom 'Vatra i krv' uz bogate ilustracije Douga Wheatleyja govori o tome što je prethodilo svemu, 300 godina prije 'Igre prijestolja'

'Ponovno živimo u vremenu koje treba heroje, a Martin piše herojski fantasy. Zapravo, nitko ne piše fantasy kao Martin. On je istinski fenomen koji je obogatio žanr fantasyja i unovačio u svoju vojsku čitatelja čak i one koji ni slutili nisu da će ikada čitati fantasy priču ispripovijedanu na sedam tisuća stranica', napominje Vučić.

Martin je neobičan po mnogo čemu, 'pa i po pričanju te svoje lude priče u koju je poput centripetalne sile uvukao čitatelje s različitih meridijana, i mlade i one druge, i koji vole fantasy i koji ga inače ne čitaju', dodaje. Također, on je jedan od onih pisaca koji se ne libi ubiti važne likove svoje priče. 'Taj naratološki postupak iznenađuje, odudara od postupaka uobičajenih u zakonitostima žanra, no samim time Martin se razlikuje od svojih prethodnika i suvremenika. Autor je postigao ono što je svakome piscu fantastike najvažnije – iznenaditi čitatelja i učiniti ga ovisnikom o priči', ocjenjuje Vučić.