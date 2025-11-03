Otvoren HNK2: 'Mislim da ćemo moći dugoročno živjeti dva svijeta'

Na zagrebačkoj Trešnjevki otvoren je HNK2, nova scena Hrvatskog narodnog kazališta. Na otvorenju, popraćenom svečanim programom 'Slava umjetnosti' 2.0, okupila se krema političkog i kulturnog života Hrvatske
U Ulici Božidara Adžije na zagrebačkoj Trešnjevci, 130 godina nakon otvorenja Hrvatskog narodnog kazališta otvara se njegova druga scena, HNK2.
Program svečanog otvorenja pod nazivom "Slava umjetnosti 2.0" okupit će sva tri ansambla, Dramu, Operu i Balet, te sažeti sve što HNK simbolizira, tradiciju i baštinu, inovaciju te suvremenu interpretaciju.
"Svi se veselimo, i mi kao uprava i ansambli. To je desetljećima čekana nova scena, nova pozornica. Sada ćemo djelovati na dvije pozornice, dvije jednakopravne pozornice, sva tri naša ansambla, rekla je za HRT intendantica Iva Hraste-Sočo.
Opera, drama i balet
Program je inspiriran svečanošću iz 1895. godine. Operni ansambl izvest će ulomke iz opere "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca te ulomak iz suvremene hrvatske opere "Judita" Frane Paraća prema epu Marka Marulića.
Baletni ansambl izvest će dio baleta "Gospoda Glembajevi" u koreografiji Lea Mujića prema drami Miroslava Krleže, a dramski ansambl izvest će kolaž tekstova hrvatskih književnika, pjesnika i dramatičara koji su obilježili posljednjih 130 godina.
"Dobiti čast da budem jedan kotačić, da ne uzimam prevelike zasluge, ali kao dio toga osjećam neizmjernu čast prema tome. Ipak je HNK moja kuća, tolike predstave sam ovdje napravio", istaknuo je Krešimir Dolenčić, redatelj svečanog otvorenja.
'Novo nam je sve'
Na otvorenju sudjeluju visoki uzvanici, od premijera Andreja Plenkovića, preko ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek i drugih uvaženih gostiju, kojih nije previše, jer HNK2, najsuvremenije opremljena kazališna dvorana u Hrvatskoj, prima svega 300 ljudi.
"Novo nam je sve, nepoznato nam je, još nismo uradili, barem ja nisam uradio novu predstavu, nisam se okušao ovdje, ali mislim da ćemo dugoročno moći živjeti ta dva svijeta, HNK1 i HNK2", rekao je prvak Drame HNK Igor Kovač.