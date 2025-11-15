Na novoj sceni HNK-a premijerno izveden mjuzikl 'Cabaret'

“Cabaret pleše na rubu između svjetla i tame, smijeha i tragedije, slobode i propasti. On mora biti istodobno i jedno i drugo. Cabaret počiva na toj ravnoteži. Bez tog kontrasta ne postoje prave emocije” kazao je redatelj i koreograf Leo Mujić.

Iako " Cabaret " mnogi pamte po glamuru i prepoznatljivim songovima, riječ je o jednom od najkompleksnijih i najslojevitijih mjuzikala 20. stoljeća, koji postavlja pitanja o ulozi umjetnosti u vremenu političkih previranja, je li njezina funkcija da zabavi, da sakrije istinu ili da je razotkrije , istaknuli su iz kazališta.

Ovo poznato djelo stvorili su John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), a temelji se na drami "I Am a Camera" Johna Van Drutena napisanoj po romanu Christophera Isherwooda "Goodbye to Berlin".

Dodao je kako je “Cabaret” možda najdramatičniji od svih mjuzikala te da se u njemu najviše govori i najviše glumi. On ponajviše od svih mjuzikala traži glumačku istinu.

“Cabaret je vječna tema. Kao i život i smrt. Vjerujem da će pobijediti život, život je kabaret”, zaključio je.

Leo Mujić jedan je od najzapaženijih regionalnih koreografa, autor baleta postavljenih u vodećim europskim kazalištima od Berlina i Pariza do Tokija. U Hrvatskoj je poznat po nagrađivanim projektima u HNK-u poput Ane Karenjine, Gospode Glembajevih, Ponosa i predrasuda i Hamleta.

U ovoj sezoni, "Cabaret" će na pozornici HNK2 igrati 20 puta.

U premijernoj izvedbi Fabijan Komljenović utjelovio je Emceeja, a Lana Ujević Telenta glumila je Sally Bowles. Clifford Bradshaw je Marin Klišmanić, dok je Ivana Boban bila Fräulein Schneider, a Ozren Bilušić Herr Schultza.

Fräulein Kost tumačio je Tesa Litvan, a Damir Markovina pojavljuje se kao Ernst Ludwig. Rudi je Marin Stević, dok Kristijan Potočki igra Carinika i Maxa. Filip Sever nastupio je kao Bobby, a Dino Antonić kao Victor.

U ansamblu su i mornari, koje tumače Kristijan Potočki i Filip Sever, dvije dame Dora Masle i Tara Thaller te Karlo Topolovec kao gorila.

Uz njih, u predstavi sudjeluje veliki ansambl Baleta i za ovu produkciju formiran ansambl Kit Kat Kluba.

Dirigent i autor prepjeva je Ivan Josip Skender, prevoditelj dramskog predloška i autor prepjeva Dino Pešut, autor dramaturškoga koncepta i asistent redatelja i koreografa Bálint Rauscher, scenograf je Stefano Katunar, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, oblikovatelj svjetla Aleksandar Čavlek.

Druga premijera predstave održat će se u subotu 15. studenog.

Iz kazališta napominju da su ulaznice za izvedbe "Cabareta" do kraja godine rasprodane, a uskoro će u prodaji biti ulaznice za izvedbe u drugom dijelu sezone 2025./2026.