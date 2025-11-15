u režiji lea mujića

Na novoj sceni HNK-a premijerno izveden mjuzikl 'Cabaret'

I.V./Hina

15.11.2025 u 03:03

Mjuzikl 'Cabaret'
Mjuzikl 'Cabaret' Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Prva premijerna predstava na novoj sceni Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2, mjuzikl "Cabaret" u režiji i koreografiji Lea Mujića u kojemu sudjeluju umjetnici svih triju ansambala središnjega nacionalnog kazališta, izvedena je u petak 14. studenoga

Ovo poznato djelo stvorili su John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), a temelji se na drami "I Am a Camera" Johna Van Drutena napisanoj po romanu Christophera Isherwooda "Goodbye to Berlin".

Iako "Cabaret" mnogi pamte po glamuru i prepoznatljivim songovima, riječ je o jednom od najkompleksnijih i najslojevitijih mjuzikala 20. stoljeća, koji postavlja pitanja o ulozi umjetnosti u vremenu političkih previranja, je li njezina funkcija da zabavi, da sakrije istinu ili da je razotkrije , istaknuli su iz kazališta.

“Cabaret pleše na rubu između svjetla i tame, smijeha i tragedije, slobode i propasti. On mora biti istodobno i jedno i drugo. Cabaret počiva na toj ravnoteži. Bez tog kontrasta ne postoje prave emocije” kazao je redatelj i koreograf Leo Mujić.

vezane vijesti

Dodao je kako je “Cabaret” možda najdramatičniji od svih mjuzikala te da se u njemu najviše govori i najviše glumi. On ponajviše od svih mjuzikala traži glumačku istinu.

“Cabaret je vječna tema. Kao i život i smrt. Vjerujem da će pobijediti život, život je kabaret”, zaključio je.

Leo Mujić jedan je od najzapaženijih regionalnih koreografa, autor baleta postavljenih u vodećim europskim kazalištima od Berlina i Pariza do Tokija. U Hrvatskoj je poznat po nagrađivanim projektima u HNK-u poput Ane Karenjine, Gospode Glembajevih, Ponosa i predrasuda i Hamleta.

U ovoj sezoni, "Cabaret" će na pozornici HNK2 igrati 20 puta.

U premijernoj izvedbi Fabijan Komljenović utjelovio je Emceeja, a Lana Ujević Telenta glumila je Sally Bowles. Clifford Bradshaw je Marin Klišmanić, dok je Ivana Boban bila Fräulein Schneider, a Ozren Bilušić Herr Schultza.

Fräulein Kost tumačio je Tesa Litvan, a Damir Markovina pojavljuje se kao Ernst Ludwig. Rudi je Marin Stević, dok Kristijan Potočki igra Carinika i Maxa. Filip Sever nastupio je kao Bobby, a Dino Antonić kao Victor.

U ansamblu su i mornari, koje tumače Kristijan Potočki i Filip Sever, dvije dame Dora Masle i Tara Thaller te Karlo Topolovec kao gorila.

Uz njih, u predstavi sudjeluje veliki ansambl Baleta i za ovu produkciju formiran ansambl Kit Kat Kluba.

Dirigent i autor prepjeva je Ivan Josip Skender, prevoditelj dramskog predloška i autor prepjeva Dino Pešut, autor dramaturškoga koncepta i asistent redatelja i koreografa Bálint Rauscher, scenograf je Stefano Katunar, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, oblikovatelj svjetla Aleksandar Čavlek.

Druga premijera predstave održat će se u subotu 15. studenog.

Iz kazališta napominju da su ulaznice za izvedbe "Cabareta" do kraja godine rasprodane, a uskoro će u prodaji biti ulaznice za izvedbe u drugom dijelu sezone 2025./2026.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROJEKT KOJI POMIČE GRANICE

PROJEKT KOJI POMIČE GRANICE

'Mislili smo da su dementni, a onda su uglas počeli recitirati Ježevu kućicu'
filmski osvrt zrinke pavlić

filmski osvrt zrinke pavlić

'DJ Ahmet': Ovce na rejvu ili Romeo i Julija u patrijarhalnom svijetu makedonskih Juruka
dubravka lošić

dubravka lošić

Naša poznata umjetnica će nas predstavljati na legendarnoj venecijanskoj izložbi

najpopularnije

Još vijesti