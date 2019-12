Kulturnjaci su nam izdvojili ljude, knjige, predstave i filmove koji su ih oduševili 2019. Pitali smo i što ih je najviše razočaralo

Kazališni redatelj Ivica Buljan, arhitekt Alen Žunić, pisci Sven Popović i Julijana Adamović, slikar Zlatan Vehabović i glumica Lana Barić sumirali su nam proteklu godinu u kulturi i otkrili što ih je osobno oduševilo - koji filmovi, knjige, glazba, projekti i autori. Pitali smo ih i i što im je najnegativnije obilježilo 2019.

Ingels je tako prvi arhitekt koji pretvara sci-fi želje filmskih projekcija u stvarnost, a kroz svoju filozofiju pragmatičnog utopizma pozitivno mijenja svijet i brže nego li što ga stignemo percipirati. Kada bi danas bilo potrebno znati barem jedno ime u svijetu arhitekture, onda bi to bilo njegovo.

Teško mi je izdvojiti knjigu koja je tijekom čitateljske 2019. na mene ostavila najsnažniji dojam. Neke ne samo da su mi izazvale osjećaj ushita originalnom i nepredvidljivom pričom ili divljenja piščevom pripovjedačkom/literarnom umijeću, već i tjelesne reakcije, poput gubitka daha i bolova u želucu. Prvi dan godine započeo je svečano, čitanjem 'Knjige Jakubove' (Fraktura) autorice Olge Tokarczuk, a koja će, na moje oduševljenje, za nekoliko mjeseci zasluženo dobiti i Nobelovu nagradu. Rekla bih, bio je to sretan spoj najknjige i kulturnog događaja, mog mikrosvijeta i svjetskog dosega. Ne mogu preskočiti ni intenzivne čitateljske trenutke doživljene uz roman 'Lincoln u bardu' autora Georgea Saundersa (Vuković&Runjić), preko 'Bunila' autorice Laure Restrepo (Iris Illyrica), sve do zbirke poezije 'Tijelu' Szilárda Borbélya (OceanMore). Ova zadnja me osvojila ne samo zbog vrlo intimne priče (zapravo je to priča svake žene koja je jednom ili više puta začela, a potom se to nije završilo onako kako je trebalo), već zbog svoje kompleksnosti, dvije linije zbirke: jedne metafizičke, a druge tako dirljivo prozaične.

Neupitno je to da tom dijelu Novog Zagreba, a posebno na očuvanom potezu uz Savu, treba nova i jasna vizija planiranja buduće gradnje i uređenja, međutim brzinski napor da se injektiraju milijuni dolara anonimnih šeika doista nije rješenje. Veliki međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj predstavljao bi pravi korak za ovako složenu prostornu cjelinu, a dok se taj potez ne ostvari, nadam se kako će arhitektonske institucije i građani i dalje ostati ujedinjeni u obrani tog prostora koji u ovome trenutku od uništenja štiti još samo neizmijenjeni GUP!

Za razliku od Beograda, u kojem je nova intervencija počistila napuštene i devastirane dijelove grada uz staru luku, željeznicu i skladišta, u Zagrebu nastaje ne samo estetski neprihvatljivi import, nego dolazi do narušavanja već postojeće visokovrijedne strukture Zagrebačkog velesajma, na kojem se nalaze paviljoni nekih od najznačajnijih hrvatskih arhitekata moderne. Također, do sada savršeno očuvana velika zelena površina Hipodroma postala bi betonska platforma za nebodere i građevine čiji je cilj kapitalizacija izgrađenih površina, a nikako dobrobit građana Zagreba.

Kad smo već kod zbirke pjesama, moram istaknuti još jedno moje pozitivno iskustvo na hrvatskoj literarnoj sceni: u 2019. nastavljen je trend dobre poezije, cunami mladih autora koji imaju što reći - Monika Herceg i Denis Ćosić , to su dva imena koja ipak moram izdvojiti, iako je popis sjajnih autora puno širi. Po mom skromnom sudu, poezija nam je trenutačno življa i zanimljivija od proze koja je, opet, puno više u fokusu javnosti. Šteta.

- najgore u 2019.

Eh! Lakše bi mi bilo o negativnim stvarima na globalnoj razini. Naprimjer, opet o Nobelu. O činjenici se po propozicijama nagrađuje autor koji je napisao 'najizvrsnije djelo s idealističkim stremljenjima' (po Wikipediji). Dakle ne samo 'najizvrsnije djelo/a'.

Da razjasnim, divim se literarnom daru koji je imao, recimo, Knut Hamsun, svrstavam ga na vrh liste svojih 'omiljenih pisaca', ne razumijem ljude kojima je odbojno svako čitanje njegovih djela, bez obzira što se u njima ne nazire ideologija (rekla bih ludilo), uz koju je tako tvrdoglavo pristajao do same smrti. Ali da je Nobela dobio 1949., a ne 1920., smatrala bih to velikom nepravdom, pa i sramotom.

No kako bih trebala izabrati jedan događaj, problem ili jednu osobu koja me razočarala u kulturnoj/književnoj godini, na sto muka sam. Kako izabrati 'jedno', a toliko toga? I sve to što mi je na listi 'negativno' postojalo je i prije 2019., a kako stvari stoje, neće biti nekih velikih promjena ni u bliskoj budućnosti.

Ne bih trošila vrijeme na stvari i pojave koje znače prevagu u odnosu na kvalitetu djela, a u propozicijama ne stoji 'najizvrsnije djelo s idealističkim stremljenjima'. Knjige su preskupe, književnost je u medijima slabo zastupljena. Isti su ljudi po istim festivalima, u žirijima. Tko je kome prijatelj, ideološki (ne)istomišljenik, koje je djelo politički angažirano, tko kod koga ljetuje, kome treba nagrada jer je bolestan ili je nije dobio kad je trebao, to je često važnije od kvalitete djela. I tako dalje i tako bliže.