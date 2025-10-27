Jeličić poručio treneru iz SHNL-a: Da sam na tvom mjestu, ja bih dao ostavku

Simon Rožman već dugo djeluje kao da je izgubio sve konce momčadi, a s tim se slaže i Jeličić.

'Mislim da nema smisla više produljivati ovu agoniju. Da sam na njegovom mjestu ponudio bih ostavku. Zapravo, ne bih je ponudio, ne bih je dao. Nema smisla čekati da te smijene. Prije su bili nesretni gubitnici, sad su simpatična družina za napucavanje. Ne možeš promijeniti 10 ili 15 igrača i da sam ja trener, preuzeo bih odgovornost. Meni je žao, ali naš posao je takav da se moramo odrediti prema ovakvim stvarima. Njegov govor tijela već nekoliko utakmica pokazuje da je deprimiran i teško može mentalno podići ovu ekipu. Neki drugi trener mora doći i pokušati nešto promijeniti. Dakle, Simone, koliko god mi teško bilo, da sam na tvom mjestu ja bih dao ostavku.'