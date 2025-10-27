Bivši hrvatski predsjednik: ‘Ja, koji imam 91 godinu, znam što je bilo! Ubijalo se na svakom koraku‘

Mesić ističe da osobno iskustvo preživljavanja Drugog svjetskog rata daje posebnu težinu njegovim riječima:

'Ja imam tu sreću, ili nesreću, da sam preživio Drugi svjetski rat. Ja, koji imam 91 godinu, ja znam što je bilo! Drugi svjetski rat bio je brutalan, jako brutalan. Ubijalo se na svakom koraku!'

Podsjetio je na masakr u Sloboštini u Požeškoj kotlini 1942. godine, gdje su ustaše od 12. do 20. kolovoza ubile 1.362 osobe, među kojima su bile 954 žene i 142 djece.

'To je grozan zločin i mladi bi to trebali znati. Trebali bi znati i da je Jasenovac najveći zločin koji se kod nas dogodio. Zločine treba spominjati, da se ne bi ponovili!'

Bivši predsjednik kritizira današnje obrazovanje i nedovoljno znanje mladih o povijesti:

“Iščuđavam se kad vidim ove mlade da viču ‘za dom spremni’. Ali na koncu, to nije njihov problem, to je problem njihova školovanja. Oni očito nisu dobili nikakvu edukaciju u školi.”

Mesić upozorava da se mnogo povijesnih činjenica iskrivljuje ili prešućuje, posebno u vezi s ulogom partizana u oslobađanju Hrvatske:

'Partizani su oslobodili Hrvatsku u ovim granicama koje danas imamo, ni milimetra više, ni milimetra manje, a branitelji su onda u Domovinskom ratu obranili te granice. Ali danas se spominju jedino branitelji, ali čekaj, a što su oni obranili? Pa ono što su partizani osigurali!', rekao je Mesić za Novi list.