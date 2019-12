'Pogledajte nas bezbrižno blesave Europljane. Izbjeglice su elita kad se radi o preživljavanju u najtežim okolnostima'

'Kada za nekoliko godina Jenny Erpenbeck dobije Nobelovu nagradu, uvjeren sam da će to biti dobrim dijelom i zbog romana 'Nepravilni glagoli'', rekao je književni kritičar James Woods o autorici koja ovih dana gostuje u Hrvatskoj. Njemačka spisateljica, ujedno i afirmirana producentica i kazališna redateljica koja je na velikim njemačkim i austrijskim pozornicama postavljala Monteverdijeve i Mozartove opere, najprije će boraviti u Zagrebu 7. prosinca, a potom u Puli, na Sa(n)jam knjige gdje će predstaviti spomenute 'Nepravilne glagole', knjigu o gorućim pitanjima našeg vremena - imigraciji, rasizmu, identitetu i granicama. Uz to, govorit će i o svojoj ranijoj knjizi, 'Večer svih dana', koja je kod nas prevedena nedavno. Uoči njenog dolaska u Hrvatsku, razgovarali smo s autoricom

'Reakcije njemačkih novina bile su šokantno neprimjerene – pisali su da to jest tragedija, ali da Europa, a tako ni Njemačka, ne može prihvatiti sve izbjeglice koje traže azil. Zapitala sam se zašto živote afričkih ili azijskih izbjeglica smatramo manje vrijednima. Tko su ti ljudi čija smrt toliko malo zanima Europljane? Pisanjem knjige željela sam pokazati da vrijedi izdvojiti vrijeme za susret sa stvarnošću preživjelih. To su dva različita svijeta koja žive u istim gradovima ili selima i vode paralelne živote. Učinilo mi se i kao pravi trenutak za suočavanje sa samim sobom jer društvo ne pati samo od kroničnog nedostatka mašte i suosjećanja, ne misleći na to kako bismo se mi osjećali kad bismo izgubili sve, već i od nedostatka razumijevanja da smo i mi ti drugi ljudi', kaže Erpenbeck.

'Čak i ljudi koji imaju suosjećanja prema pridošlicama često osjećaju neodređeni strah i ne bi mogli, primjerice, ući u kuću azilanta ili postaviti pitanja ljudima koji žive na ulici. Ako smo potpuno iskreni, bojimo se da će se problemi s kojima se ovi ljudi suočavaju i za koje nitko od nas kao pojedinac nema rješenje proširiti i na nas. Književnost može raspršiti taj strah, od ranih početaka oralne tradicije pa do danas, pripovijedanje povezuje ljude. To je jedan od rijetkih načina za emocionalnu razmjenu iskustava, objašnjenje podrijetla, razgovor o nasljeđu, izražavanje tuge i radosti. Moja namjera ovom knjigom bila je ponovno pronaći tu vezu - od jednog ljudskog bića ka drugome.'

'Richardova stvarnost je u potpunosti udaljena od izbjegličke. Svoje istraživanje započinje iz poznatog mu i udobnog položaja znanstvenika, ne radi to jer želi biti od pomoći ili biti 'dobrica'. Ali što ga motivira na istraživanje? Nakon umirovljenja suočen je sa situacijom s kojim se ne zna nositi sam. U izbjeglicama vidi pojedince koji uspijevaju gurati dalje čak i kada ih nitko ne doživljava kao ljude, nikog ne zanimaju njihove sposobnosti, njihov intelekt i budućnost. Između njega i tih mladića postoji razumijevanje koje nema nikakve veze s njihovim stupnjem obrazovanja. Tijekom svog istraživanja otkrio je i druge dodirne točke, poput sjevernoafričkog podrijetla nekih 'svojih' grčkih bogova. To što je Richard baš filolog uglavnom je rezultat moje naklonosti prema Ovidijevim 'Metamorfozama', djelu o promjenama u smislu biografije, o pozitivnim i negativnim razlozima za promjenu identiteta, o odnosima svih stvari u i na svijetu. Također je povezano i s Homerom i njegovom Odisejom - što je, po mom mišljenju, knjiga o nekome tko je preživio rat i bori se da preživi povratak kući. Takozvano visoko obrazovanje ne bi bilo iznova zanimljivo generacijama i generacijama kad se ne bi temeljilo na iskustvima smrti, gubitku i strahu - činjenice zajedničke svim ljudima. Jeste li ikad vidjeli rutu Odisejevog putovanja? Danas izbjeglice pokušavaju preživjeti u improviziranim brodicama na istom moru: Sredozemlju. Ako je čitatelj u stolici zaboravio na gorku stvarnost iza priča filozofskih djela – nije zgoreg podsjetiti. Ne postoji razumna granica između 'visokog' i 'niskog'. Svi smo smrtni. Svi imamo samo jedan život. Što nakon toga dolazi nitko ne zna', kaže Erpenbeck.

'Tema o kojoj je bilo najteže govoriti, ispostavilo se, bio je sam bijeg, ne obiteljski život ili svakodnevna rutina afričkog života kod kuće koju odlaskom zauvijek gube. Jednostavna pitanja često su bila polazna točka za najdublje razgovore, pitanja slična onima koje postavlja Richard. Biti izbjeglica nije zanimanje. Prije prelaska Sredozemnog mora živjeli su normalnim, mirnim životom - taj normalan život omogućuje čitatelju da sebe vidi na njihovom mjestu. Jedan muškarac iz Nigerije radio je kao metalski radnik, osnovao je vlastitu tvrtku u Libiji, živio je sa suprugom i dvoje djece. Tijekom izbijanja građanskog rata 2011., njega i njegovo dvoje male djece arapski rasisti prisilili su da uđu u čamac zajedno sa stotinama drugih Afrikanaca. Kad mi je ispričao kako se njihov brod prevrnuo i kako je izgubio djecu u Sredozemnom moru – to je bio najtužniji trenutak tijekom cijelog istraživanja', priča Erpenbeck koja o svome glavnom junaku na jednom mjestu piše: 'Richard je pročitao Foucaulta i Baudrillarda, također i Hegela i Nietzschea, ali ne zna što možeš jesti kad nemaš novac da kupiš hranu'. Zašto joj je bilo važno da je on ne samo neupućen u izbjegličku situaciju, već i visokoobrazovan i neupućen?

Iako je njena knjiga generalno izazvala pozitivne reakcije, bilo je i onih kojima je ponešto u njoj smetalo. Neki su se, primjerice, žalili na 'naizgled naivne i nevine afričke likove' koji nikada nisu čuli za 'raznolike pojmove kao što su stomatologija, Hitler, božićna drvca, kozice ili Drugi svjetski rat'.

'Možda ima i drugih izbjeglica kojima su ti pojmovi poznati, ali oni koje sam ja upoznala nisu znali nešto ili ništa od navedenog. I što? Prvo i osnovno, to je pitanje različite kulture, različitih svakodnevica kao u svakoj dalekoj zemlji svijeta. Drugo, to je pitanje obrazovnog sustava. Mnogi od njih jednostavno nikada nisu imali priliku ići u školu - ali to ne govori apsolutno ništa o njihovoj inteligenciji, osjetljivosti i otvorenosti prema svijetu. Pohađanje škole nije magija. Znanje naučeno u školi nema nikakve veze sa superiornošću. Učiti možemo i bez tome namijenjene institucije. Svi. Čak bih rekla da se važne stvari uče kroz život, a ne u učionici. Izbjeglice imaju široko životno iskustvo - oni su elita u pogledu preživljavanja u najtežim okolnostima, u pogledu brige za obitelj i snažne volje da podnesu teškoće kako bi promijenili svoje živote. Pogledajte nas bezbrižno blesave Europljane. Što znamo o ostavljanju tragova u pustinji? Što znamo o afričkim kraljevstvima koja su postojala prije nego što su europski okupatori doplovili do njihovih obala? Jesmo li sposobni govoriti barem jedan od stotinu jezika koji se tamo govore? Znamo li uopće imena svake od 54 afričke države? Što znamo o afričkoj poeziji, politici, povijesti?', pita Erpenbeck.

Na pitanje što misli o trenutnom odnosu prema izbjeglicama i migrantima u Njemačkoj, Erpenbeck kaže da ostaje problematična razlika između političkih i ostalih izbjeglica.

'Ljudi širom Europe glasaju za mržnju'

'Nakon Drugog svjetskog rata, njemačko obećanje da će pomoći političkim izbjeglicama bilo je smatrano velikim ostvarenjem, ali sada je, u vrijeme klimatskih promjena i svjetske eksploatacije resursa od strane velikih privatnih tvrtki, izraz 'politički' postao mnogo složeniji. Proces prihvaćanja izbjeglica u Njemačkoj još uvijek traje predugo, s previše besmislenih propisa. Neki se, prema zakonu, uopće ni ne mogu nazivati ​​izbjeglicama. To je šuma papirologije koju moraju razumjeti ljudi koji često ne znaju ni čitati. 'Zahvaljujući' Dublinskim propisima o azilu, mladi ljudi koji očajnički traže posao osuđeni su na višegodišnje čekanje. Zašto ih nismo spremni poslati u školu kako bismo im omogućili da postanu pripravnici? Umjesto toga, kruti sustavi štite granice modernog vremena, prvi put u povijesti čovječanstva, zaustavljaju migraciju ljudi preko kontinenata - od čega su tijekom stoljeća kultura, baština i znanje širom svijeta dobivali nove impulse. Nešto je pošlo po zlu. Ljudi, ne samo u Njemačkoj, već širom Europe glasaju za mržnju', zaključuje autorica kojoj je Naklada Ljevak nedavno izdala još jednu knjigu, 'Večer svih dana', izvorno objavljenu 2012.

U njoj Erpenbeck prati pet mogućih životnih puteva i pet smrti jedne žene čiji se životni vijek proteže - ili se ne uspijeva protegnuti - tijekom dvadesetog stoljeća. Neobično putovanje počinje u galicijskom gradiću negdje 1900. godine, nastavlja se u Beču prije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa u Staljinovoj Moskvi, da bi okončalo u suvremenom Berlinu.