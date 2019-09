[FOTO] Među prvima smo zavirili u veliku izložbu Marine Abramović u Beogradu

Svjetski poznata i priznata suvremena umjetnica Marina Abramović 21. rujna je u samu zoru u rodnom Beogradu održala konferenciju uoči večerašnje velike retrospektivne izložbe 'Čistač' u Muzeju savremene umetnosti

Izložba, koja će trajati do 20. siječnja 2020., kronološki prati sve faze njene pedesetogodišnje karijere, od ranih slikarskih i konceptualnih radova, preko solo performansa i zajedničkog rada s bivšim partnerom Ulayem, do kultnih radova iz samostalne karijere (serija 'Ritam', 'Thomas Lips', serija 'Odnosi', 'Prelazak preko noćnog mora') i djela koja su obilježila njen recentni opus ('Balkanski barok', 'Sedam lakih komada', 'Umjetnik je prisutan'). Okuplja preko 120 slika, crteža, fotografija, audio i video radova, filmova, scenografija i arhivske građe, a poseban segment su reperformansi Marininih povijesnih performansa koje će tijekom cijele retrospektive obavljati za to posebno obučeni domaći i inozemni performeri.