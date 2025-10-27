'Fiume o morte!' osvojio prvu AFA nagradu za najbolji film

Najboljom glavnom glumicom proglašena je Jara Sofija Ostan, za ulogu u filmu 'Kaj ti je deklica' Urške Djukić, dok je najbolji glavni glumac Leon Lučev , nagrađen za ulogu u filmu 'Radnička klasa ide u pakao' Mladena Đorđevića.

Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije, Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival. Na prvoj dodjeli tih nagrada, održanoj u subotu Muzeju nautičkog naslijeđa u Portu Montenegru u Tivtu, proglašeni su dobitnici u 10 kategorija.

AFA nagradu za Zvijezdu u usponu osvojila je Lidija Kordić, za ulogu u filmu 'Radnička klasa ide u pakao', a za najbolji debitantski film 'Kaj ti je deklica' Urške Djukić. Najbolja TV serija je 'Sablja' Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, a i nagrade za najbolje glavne glumce otišle su istoj seriji - Milici Gojković i Draganu Mićanoviću.

'Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranske regije, željeli smo stvoriti prostor suradnje među festivalima i profesionalcima regije koji dijele iste vrijednosti i istu strast prema filmu. Iz te suradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji, prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja, akademiji koja ne dijeli, nego spaja', ustvrdio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Po njegovim riječima, ovo nije samo projekt dodjele nagrada, već prostor stalnog dijaloga, prijenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti, mjesto gdje iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gdje se uči i dijeli iskustvo, gdje se cijela regija prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Europi“.