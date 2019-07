'Dnevnik Diane Budisavljević' - film koji će vam slomiti srce, ali vas i podsjetiti da uvijek treba stati na stranu ljudskosti

Sjajan igrano-dokumentarni film 'Dnevnik Diane Budisavljević' govori o ženi koja je tijekom Drugog svjetskog rata spasila tisuće srpske djece iz ustaških logora, a koju je povijest dosad ignorirala. No osim potresne priče o plemenitosti i suosjećanju jedne žene, ovaj će vam film slomiti srce svjedočenjima sada već ostarjelih muškaraca i žena koje je Budisavljević spasila iz logora, ali i arhivskim snimkama umiruće djece u logorima.

U jednoj sceni filma 'Dnevnik Diane Budisavljević' nekadašnji dječak kojeg su ustaške vlasti utrpale u logor, okreće se po šumi u Gradišci i govori: 'Ne mogu vjerovati da je ovdje izraslo tako visoko drveće'. Ta naizgled neobična napomena duboko me potresla. Čovjek od kojih osamdesetak godina na mjestu koje mu je obilježilo život istoga se trenutka, zbog siline strašnih sjećanja i trauma, pretvara u desetogodišnjeg dječaka i ne može vjerovati da je od dana kada su ga 'ljudi u crnom' na silu dovukli u logor, prošlo više od sedamdeset godina. Ne može vjerovati da je tamo gdje se on, vjerojatno prvi put u životu, susreo sa smrću, i to sa strašnom smrću - niknuo neki drugi, pa makar i biljni život. Osamdesetogodišnji dječak u tom se trenutku osjeća kao da su mu tek maloprije oteli majku, slike u njegovu umu i srcu žive su kao da su se odigrali prije nekoliko minuta. Nikada to neće zaboraviti. Takav užas za njega je to mjesto obilježilo bezvremenskom tugom i patnjom. A na njemu je, evo, izraslo visoko drveće.