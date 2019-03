'Eichmann u Jeruzalemu' - pakao holokausta i ispovijesti glumaca ovu predstavu čine prvorazrednom lektirom

Društveno angažirani autorski projekt slovenskog redatelja Jerneja Lorencija 'Eichmann u Jeruzalemu', praizveden u petak u Zagrebačkom kazalištu mladih, više je od kazališne predstave: on je na javnu scenu Hrvatske donio sjećanja na pakao holokausta i poruku ljubavi, što je u današnjem miljeu relativiziranja ustaškog pozdrava i logora Jasenovac pitanje od prvorazrednog značaja

Izvješća Hannah Arendt, koja je pisala kao specijalna izvjestiteljica New Yorkera sa suđenja Eichmannu 1961. godine, i njezina radikalna teza o banalnosti zla , te ostali izvori, poslužila su Lorenciju i ansamblu ZKM-a samo kao polazišna točka za vlastito kazališno i osobno istraživanje po rukavcima društvenog, povijesnog i obiteljskog nasljeđa. To posebno dolazi do izražaja u drugom, emocijama nabijenom dijelu, gdje se koncentrirao na ustašku prošlost Hrvatske, prvenstveno na slučaj ustaškog dužnosnika Andrije Artukovića i njegovo suđenje, te na osobne, dirljive i u nekim slučajevima zabavne i duhovite ispovijesti glumaca u kojima su se oni outali, odnosno, razotkrili svoje vrlo intimne uspomene na obiteljsku prošlost, te na strahove koji su ih logikom gena odredili u životima.

A zatim, u drugom dijelu, predstava emocionalno eksplodira: to se dogodi u trenutku, kad 'opće' činjenice o holokaustu dobiju lokalni, hrvatski kontekst i kad glumci, nakon kopanja po svom obiteljskom naslijeđu i vlastitim uspomenama, razotkrivaju obiteljske i vlastite strahove, koji su ih odredili i usmjerili. U tom trenutku uspostavlja se luk između kolektivnog u prvom i individualnog u drugom dijelu, te se pozornost spušta na važnost pojedinca i njegov svijet, te na ljubav kao jedini mogući izlaz. To potvrđuje i završetak, kad glumci vrlo emocionalno pjevaju Runjićevu pjesmu 'Pismo ćali' (Ćale moj) koju su proslavili Vice Vukov i Ibrica Jusić.

Na taj težak glumački zadatak odgovorili su uvjerljivom i snažnom kolektivnom suigrom, no istodobno je svatko od glumaca izrazio svoju individualnu mentalnu i emocionalnu energiju, kreirajući slike za pamćenje. Oni su se s lakoćom kretali između gomile faktografskih podataka i njihovih osobnog doživljaja i emocija, iznosili vlastite priče i prisjećanja, brisali granice između dramskog i nedramskog, poigravali se s pozicijom glumca na sceni, unosili zbilju i dokumentarno na scenu, toliko spontano i uvjerljivo da se na trenutke činilo kao da glumci sami vode i usmjeravaju predstava, koja je potom zadobila vlastiti život.

Valja reći da su tu gomilu podataka iznosili jednoličnim tonom, krajnje racionalno i distancirano, bez emocija i patetike, kao da izgovaraju financijske izvještaje, tako da je na trenutke bilo zamorno probavljati količinu tih suhoparnih činjenica. No prepuštanje ritmu i snazi tih neumoljivih činjenica i stravičnih ispovijesti bivših logoraša dovelo je do uvlačenja gledatelja u mučni svijet njemačkog nacizma, holokausta i straha, do propitivanja višeznačne sintagme o banalnosti zla, ljudskih slabosti i oportunizma, do istraživanja eichmannizm u današnjem svijetu.