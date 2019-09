'Parazit' je bez ikakve sumnje - film godine!

Film nakon čije je projekcije u Cannesu publika pljeskala osam minuta bez prekida i kojemu je žiri jednoglasno dodijelio Zlatnu palmu one sekunde kad ga je pogledao - doista je bez ikakve sumnje film godine.

Meksički redatelj Alejandro González Iñárritu, koji je predsjedao žirijem na ovogodišnjem Canneskom filmskom festivalu, u jednom je intervjuu rekao da su članovi žirija filmu 'Parazit' južnokorejskog redatelja Bong Joon-hoa nagradu odlučili dodijeliti praktički one sekunde kada su ga pogledali. Bila je to jednoglasna odluka, a nakon gledanja filma čini se i sasvim opravdana.

Obitelj nastoji preživjeti radeći privremene i slabo plaćene poslove , kao što je, primjerice, sastavljanje kartonskih kutija za dostavu pizze, njihovu potragu za poslovima i boljim životom ometa to što često nemaju novca za plaćanje računa pa im isključuju telefone i Wi-Fi, a posebno im je iritantno to što im podrumski prozori gledaju na jednu slijepu uličicu pa im po njima nerijetko mokre pijanci . U jednoj posebno smiješnoj, ali i potresnoj sceni, baš u tu slijepu ulicu stiže kamiončić za zaprašivanje protiv kukaca i nametnika, pa otac predloži da ostave otvorene prozore i tako dobiju besplatnu dezinsekciju, pri čemu se cijela obitelj skoro podavi.

Način na koji Bong Joon-ho odrađuje drugi dio ovoga filma gotovo je potpuno drugačiji od njegova početka, ali je taj prijelaz sasvim organski i smisleno se nadovezuje na priču, iako se i atmosfera i ton uvelike mijenjaju. Prijelaz iz karikaturne komedije u triler s elementima horrora bezbolan je i smislen zato što se zadržava jaka osobna perspektiva glavnih junaka, ali se i produbljuje već otprije uspostavljen komentar društvenih nejednakosti te sve ono što one u svakodnevnom životu čine ljudima na bilo kojem stupnju socio-ekonomske ljestvice.

Pritom je, osim sjajne razrade likova kroz akciju i različite situacije, posebno zanimljivo kako se Bong Joon-ho služi prostorom da bi simbolički prikazao položaj pojedinih likova ili grupe likova u društvu. Kuća Parkovih sa svojim katovima, mračnim kutcima, podrumima, prostorima pod krevetima, ali i blistavo osvijetljenim životnim prostorima i travnjacima - koji su ipak visokim ogradama i stubama odvojeni od ostatka svijeta - najočitiji je i najdetaljnije razrađen primjer. No vrlo je slično iskorišten i stan Ki-woove obitelji u sirotinjskoj četvrti, naročito u sekvenci kada ga poplave otpadne vode tijekom velikog kišnog nevremena, čime se potresno ocrtava sva nevolja najnižih slojeva, koji u postojećoj civlizaciji stradavaju ne samo od nepravednog društva, nego su i prvi na meti u nevoljama zbog klimatskih promjena.

Kraj filma na više je razina kulminacija, vrhunac, pa čak i eksplozija svega onoga što je Bong Joon-ho htio ispričati ovom pričom - društveno, emotivno, pa čak i filmski. Od gotovo peckinpahovskog kaosa kojim triler prerasta u horror i grčku tragediju pa sve do izrazito emotivnog, čak potresnog završetka shvatit ćete da sve ono što se dogodilo - nikako nije moglo drugačije ni završiti. I to će vam slomiti srce. Jer ono što nam je Bong Joon-ho ovdje ispričao i pokazao - neće se vjerojatno nikada promijeniti. A ako se i promijeni - bit će to u nekom sasvim drugom, potpuno drugačijem svijetu, koji nitko od nas ne može ni zamisliti. Do tada - i dalje ćemo, ako je suditi po ovome, barem gledati izvrsne filmove.