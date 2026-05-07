Disco groznica stiže u Zagreb: ABBA tribute spektakl u Vintageu

U posljednjih nekoliko godina tribute koncerti postali su čest dio koncertne ponude, no tek rijetki uspijevaju stvoriti atmosferu koja nadilazi puku reprodukciju poznatih hitova. Jedan od takvih projekata je ABBA – Real Tribute by Dancing Queen , koji će 16. svibnja nastupiti u zagrebačkom Vintage Industrial Baru .

Tribute sastav inspiriran glazbom legendarne ABBA iza sebe ima niz rasprodanih nastupa, a zagrebačka publika već ih je imala prilike vidjeti u nekoliko domaćih dvorana. Ovoga puta koncert stiže u intimniji klupski prostor, što bi publici trebalo donijeti neposredniji koncertni doživljaj.

Povod koncertu je obilježavanje 50 godina od izlaska albuma Arrival, jednog od najuspješnijih izdanja slavnog švedskog kvarteta. Na repertoaru će se tako naći brojni klasici poput Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You i Fernando.