CIJENJENA MUZIKOLOGINJA

Ministrica kulture o smrti Erike Krpan: Rijetka ustrajnost i osjećaj odgovornosti

I.K./Hina

04.05.2026 u 20:43

Nina Obuljen Koržinek Izvor: EPA / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u ponedjeljak izraze sućuti u povodu odlaska glazbene publicistkinje i muzikologinje Erike Krpan koja, ističe ministrica, glazbu nije razumjela samo kao umjetnost, nego i kao prostor pamćenja i identiteta.

''Kao muzikologinja, glazbena spisateljica, kritičarka, urednica i angažirana djelatnica u kulturi, svoj je profesionalni put Erika Krpan oblikovala s rijetkom ustrajnošću i osjećajem odgovornosti prema glazbi koju je razumjela ne samo kao umjetnost, nego i kao prostor pamćenja, identiteta i kontinuiteta'', navodi se u sućuti ministrice.

Poseban doprinos hrvatskoj kulturi Erika Krpan dala je svojim dugogodišnjim radom u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, napomenula je Obuljen Koržinek. U razdoblju od gotovo dva desetljeća, Krpan je uvelike pridonijela oblikovanju izdavačke, dokumentacijske i promotivne djelatnosti hrvatske glazbe.

''Kao dugogodišnja ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, Erika Krpan očuvala je i razvijala koncertni život, ostavši vjerna temeljnim načelima svoga rada: visokim profesionalnim standardima, jasnoći koncepcije i osjećaju za cjelinu'', kazala je ministrica.

Ostavila ogroman opus

Podsjetila je na velike muzikološke, autorske i uredničke pothvate glazbene publicistkinje i muzikologinje.

''Erika Krpan ostavila nam je ogroman opus i zato će ostati zauvijek s nama ne samo kroz knjige, tekstove i projekte koje je ostvarila, nego i kroz standarde koje je postavila: u načinu na koji mislimo i pišemo o glazbi, u ozbiljnosti kojom joj pristupamo i u odgovornosti koju prema njoj osjećamo'', rekla je Obuljen Koržinek.

Erika Krpan Izvor: Cropix / Autor: Admir Buljubasic / CROPIX

Krpan je, dodaje ministrica kulture, zasluženo nagrađena nizom priznanja, od Porina za životno djelo do Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, od Nagrade Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri do Nagrade Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja.

Muzikologinja, glazbena spisateljica, publicistica i glazbena kritičarka Erika Krpan umrla je u 84. godini, objavio je u nedjelju portal glazba.hr. Erika Krpan rođena je u Ozlju 1942., a cijeli je svoj profesionalni i životni vijek posvetila hrvatskoj glazbi i njezinim autorima kroz svoj publicistički, urednički i muzikološki rad.

