Ministrica kulture o smrti Erike Krpan: Rijetka ustrajnost i osjećaj odgovornosti

''Kao muzikologinja, glazbena spisateljica, kritičarka, urednica i angažirana djelatnica u kulturi, svoj je profesionalni put Erika Krpan oblikovala s rijetkom ustrajnošću i osjećajem odgovornosti prema glazbi koju je razumjela ne samo kao umjetnost, nego i kao prostor pamćenja, identiteta i kontinuiteta'', navodi se u sućuti ministrice.

Poseban doprinos hrvatskoj kulturi Erika Krpan dala je svojim dugogodišnjim radom u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, napomenula je Obuljen Koržinek. U razdoblju od gotovo dva desetljeća, Krpan je uvelike pridonijela oblikovanju izdavačke, dokumentacijske i promotivne djelatnosti hrvatske glazbe.

''Kao dugogodišnja ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, Erika Krpan očuvala je i razvijala koncertni život, ostavši vjerna temeljnim načelima svoga rada: visokim profesionalnim standardima, jasnoći koncepcije i osjećaju za cjelinu'', kazala je ministrica.