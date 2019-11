Fiktivni gradonačelnik Lyona kao filmski antipod Milanu Bandiću

Zagreb film festival otovoren je u četvrtak navečer u Laubi kratkom svečanošću na kojoj je nagradu Hrvatske udruge producenata Albert Kapović dobila voditeljica produkcije u HAVC-u Jadranka Hrga. Festival su otvorili Boris T. Matić i Hrvoje Laurenta pred punom dvoranom Lauba apeliravši na publiku da nastave propitivati što se događa s kinom Europa u kojemu se festival održavao punih 11 godina. Prikazan je francuski film ‘Alice i gradonačelink’, drugi dugometražni igrani film redatelja Nicholasa Parizera, koji se mogao vidjeti i na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, u programu Petnaest dana autora.

OD 7. DO 17. STUDENOGA

Iz hrvatske perspektive gledano, to je jedna poprilično idealizirana slika političara i političkog života kao onoga što bi i trebao biti - služenje općem dobru i javnosti. Fiktivni gradonačelnik Lyona dobro razumije svoju javnu funkciju i želi je obavljati na najbolji mogući način. No, da ne bude dileme, daleko je to od savršenog, i tu ima puno površnosti, dodvoravanja krupnom kapitalu, donošenja neinformiranih oduka, političkih kompromisa…

Unatoč šarmantnim glumačkim izvedbama, prvenstveno dvoje glavnih likova Fabrice Luchinija kao gradonačelnika i Anaïs Demoustier kao Alice, teško se oteti dojmu da je Parizer snimio jedan poprilično tipičan ‘brbljavi' francuski film o politici kakvih smo se već nagledali. Podsjeća, primjerice, na film ‘Francuski ministar’ (‘Quai d’Orsay’) veterana Bertranda Taverniera prikazan prije nekoliko godina na jednoj od skrivenih projekcija uoči Motovun film festivala. Naime, Parizera prvenstveno zanima rasprava o temama iz političke teorije, prije svega o dosezima i mogućnostima demokracije, njenoj krizi te (skorom?) kraju, dok je sve ostalo u drugom planu.

Film je sniman na 35 milimetraskoj filmskoj vrpci, no to ne doprinosi značajno njegovom vizualnom dojmu, jer riječ je o korektom, no pomalo konzervativno, staromodno režiranom djelu koji ne nudi stilska uzbuđenja.