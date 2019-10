Boris T. Matić: ZFF je jedinstvena prilika da pogledate važne filmove, a kao festivalu bitno nam je da se vratimo u naš dom, kino Europa

Novo izdanje Zagreb Film Festivala, kojemu je '17 godina tek', kako je to najavio osnivač i direktor Boris T. Matić, održat će se od 7. do 17 studenog na osam lokacija - kino Tuškanac, Dvorana KIC, Muzej suvremene umjetnosti, Narodno sveučilište Dubrava, Kulturni centar Travno, Hrvatski glazbeni zavod, Scena F22 Akademije dramske umjetnosti i HUB385. O organizaciji i očekivanjima pred 17. ZFF razgovarali smo s Matićem

Na programu će, najavljuje nam Boris T. Matić, biti stotinjak filmova, među kojima nova djela velikih suvremenih redateljskih imena poput Roya Anderssona, Pabla Larraina, Taike Waititija, Marca Bellocchia pa do zvijezda u usponu poput Roberta Eggersa čiji ćemo film 'Svjetionik' gledati u natjecateljskoj konkurenciji, baš kao i hvaljeni film 'Mliječni zubi' Shannon Murphy, premijerno prikazan u Veneciji, ili filmove uzbudljivih novih autorica iz susjedstva, nizozemsko-bosanske redateljice Ene Sendijarević i rumunjsko-srpske Ivane Mladenović.

Program se doima raznovrsno i bogato, no festival se nakon niza godina iselio iz kina Europa, prostora koji ga je obilježio, kao što je i ZFF obilježio kino. Ove godine svi festivalski vizuali zato su posveta neprežaljenom kinu Europa, njegovim neonskim svjetlima koja više ne svijetle.

Imate li kakve novosti vezane uz kino Europa?

Nemam nikakvih novih informacija. I sam sam pročitao napise u medijima. Kad smo mi morali izaći iz kina, unatoč donesenoj privremenoj mjeri u našu korist, koja je bila ipak samo privremena, znamo da je iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika stigao dopis Gradskom uredu za imovinsko-pravne odnose da je grad dužan zbog stanja kina Europa pripremiti dokumentaciju za obnovu kina. Imali su rok od 120 dana koji je baš istekao ovih dana. Prema informacijama koje sam pročitao u medijima, izgleda da ta dokumentacija nije gotova. S bočne strane kina, u prolazu sestara Baković postavljena je skela odmah po našem odlasku, no to nije skela za obnovu nego skela za ispitivanje stanja krovišta. Ja se nadam da je u proteklih pet mjeseci ispitano krovište, ali hoće li, i kad će, krenuti renovacija nemamo pojma. Mi se iskreno nadamo, ne samo zbog nas, nego i zbog svih drugih filmskih događanja, ali i zbog hrvatskog filma i svega što je kino Europa značilo, da će u narednih par godina ipak ponovo otvoriti svoja vrata. I to bez obzira tko upravljao njime, jesmo li to mi ili netko drugi. Nama je, kao festivalu, bitno da se vratimo u naš dom.