Sudbina Volkswagena odlučivat će se u Kini: Zbog ovoga je moguć veliki obrat

Financijske posljedice su ogromne. Zbog pada volumena prodaje, koncern godišnje gubi i do 60 milijardi eura prihoda – gotovo petinu ukupnog prometa, piše WiWo . Time je jasno koliko je kinesko tržište ključno za poslovanje Volkswagena, ali i koliko ovisnost o njemu može biti rizična.

Pad prodaje i tržišnog udjela već je vidljiv. Udjel Volkswagena na kineskom tržištu pao je na oko 13,9 posto , a prodaja je prošle godine skliznula ispod 2,7 milijuna vozila. Istovremeno, kompanija je smanjila proizvodne kapacitete i ugasila ili prenamijenila nekoliko tvornica.

Još prije nekoliko godina Volkswagen je u Kini planirao proizvoditi i prodavati do šest milijuna vozila godišnje. Danas takve projekcije djeluju nerealno. Umjesto toga, očekivanja za 2030. svedena su na oko 3,2 milijuna automobila.

'Električni' zaostatak i žestoka konkurencija

Jedan od glavnih problema Volkswagena u Kini jest slaba pozicija u segmentu električnih vozila. Dok domaći proizvođači poput BYD-a dominiraju tržištem, njemački modeli, posebno ID serija, bilježe vrlo skromnu potražnju.

Tržišni udio Volkswagena i njegovih brendova u segmentu električnih vozila pao je na svega 0,5 posto, što jasno pokazuje razmjere zaostatka. U međuvremenu, konkurencija u Kini postaje sve žešća, a profitne marže, koje su nekoć prelazile 10 posto, danas su pod snažnim pritiskom.

U samom koncernu priznaju da će oporavak potrajati. Tek od 2027. očekuje se puni učinak nove strategije elektrifikacije.

Prijetnja ili prilika za novi početak?

Unatoč svemu, Volkswagen i dalje drži poziciju najvećeg proizvođača automobila u Kini. Za razliku od brojnih kineskih startupa, kompanija ondje još uvijek posluje s dobiti.

Ključ za budućnost mogao bi ležati u partnerstvima s kineskim tehnološkim tvrtkama. Suradnje s kompanijama poput Xpeng, Gotion i Horizon Robotics omogućuju Volkswagenu pristup naprednim tehnologijama, osobito u području baterija, umjetne inteligencije i softvera.

Time se otvara mogućnost obrata: dok je Volkswagen desetljećima prenosio znanje Kini, sada bi upravo kinesko tržište moglo postati izvor inovacija za njegov globalni oporavak.

U najboljem scenariju, kompanija bi mogla iskoristiti kinesko iskustvo kako bi ojačala konkurentnost i na drugim tržištima. No taj ishod ovisit će o brzini prilagodbe, uspjehu partnerstava i sposobnosti da uhvati korak s tehnološki naprednijom konkurencijom.