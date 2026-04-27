Sudbina Volkswagena odlučivat će se u Kini: Zbog ovoga je moguć veliki obrat

Sudbina njemačkog automobilskog diva Volkswagena sve se više veže uz razvoj događaja u Kini. Ono što je godinama bio motor rasta sada postaje izvor ozbiljnih izazova, ali i potencijalna odskočna daska za budući oporavak
Još prije nekoliko godina Volkswagen je u Kini planirao proizvoditi i prodavati do šest milijuna vozila godišnje. Danas takve projekcije djeluju nerealno. Umjesto toga, očekivanja za 2030. svedena su na oko 3,2 milijuna automobila.
Pad prodaje i tržišnog udjela već je vidljiv. Udjel Volkswagena na kineskom tržištu pao je na oko 13,9 posto, a prodaja je prošle godine skliznula ispod 2,7 milijuna vozila. Istovremeno, kompanija je smanjila proizvodne kapacitete i ugasila ili prenamijenila nekoliko tvornica.
Financijske posljedice su ogromne. Zbog pada volumena prodaje, koncern godišnje gubi i do 60 milijardi eura prihoda – gotovo petinu ukupnog prometa, piše WiWo. Time je jasno koliko je kinesko tržište ključno za poslovanje Volkswagena, ali i koliko ovisnost o njemu može biti rizična.
'Električni' zaostatak i žestoka konkurencija
Jedan od glavnih problema Volkswagena u Kini jest slaba pozicija u segmentu električnih vozila. Dok domaći proizvođači poput BYD-a dominiraju tržištem, njemački modeli, posebno ID serija, bilježe vrlo skromnu potražnju.
Tržišni udio Volkswagena i njegovih brendova u segmentu električnih vozila pao je na svega 0,5 posto, što jasno pokazuje razmjere zaostatka. U međuvremenu, konkurencija u Kini postaje sve žešća, a profitne marže, koje su nekoć prelazile 10 posto, danas su pod snažnim pritiskom.
U samom koncernu priznaju da će oporavak potrajati. Tek od 2027. očekuje se puni učinak nove strategije elektrifikacije.
Prijetnja ili prilika za novi početak?
Unatoč svemu, Volkswagen i dalje drži poziciju najvećeg proizvođača automobila u Kini. Za razliku od brojnih kineskih startupa, kompanija ondje još uvijek posluje s dobiti.
Ključ za budućnost mogao bi ležati u partnerstvima s kineskim tehnološkim tvrtkama. Suradnje s kompanijama poput Xpeng, Gotion i Horizon Robotics omogućuju Volkswagenu pristup naprednim tehnologijama, osobito u području baterija, umjetne inteligencije i softvera.
Time se otvara mogućnost obrata: dok je Volkswagen desetljećima prenosio znanje Kini, sada bi upravo kinesko tržište moglo postati izvor inovacija za njegov globalni oporavak.
U najboljem scenariju, kompanija bi mogla iskoristiti kinesko iskustvo kako bi ojačala konkurentnost i na drugim tržištima. No taj ishod ovisit će o brzini prilagodbe, uspjehu partnerstava i sposobnosti da uhvati korak s tehnološki naprednijom konkurencijom.