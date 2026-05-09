'OSTANI OVDJE'

Sinj dodijelio potpore mladima za rješavanje stambenog pitanja, poznati detalji

I.H./Hina

09.05.2026 u 16:59

Sinj iz zraka
Sinj iz zraka
Kroz demografski program "Ostani ovdje" Grad Sinj dodijelio je 287.000 eura bespovratnih sredstava za 72 korisnika, kao pomoć mladim obiteljima i samcima u rješavanju stambenog pitanja i stvaranju uvjeta za ostanak i život u Sinju, izvijestili su u subotu iz gradske uprave

Pomoć se dodjeljuje kroz četiri mjere. Za sufinanciranje troškova dobivanja građevinskih akata odabrano je 18 korisnika, dok je za 13 korisnika odobreno sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta. Sufinanciranje kupnje, izgradnje ili dovršetka prve nekretnine namijenjeno je za 29 korisnika, a za sufinanciranje priključenja na komunalnu infrastrukturu odabrano je 12 korisnika.

Program „Ostani ovdje“ pokrenut je 2022. godine. Do kraja 2025. godine kroz njega je dodijeljeno 297 potpora, dok je ovogodišnja odluka povećala taj broj na ukupno 369 korisnika.

Gradonačelnik Miro Bulj više je puta naglašavao kako je demografija jedan od ključnih prioriteta gradske politike, a program „Ostani tu“ postao je simbol takvog pristupa - ulaganja u ljude, obitelji i budućnost grada, navode iz Grada.

