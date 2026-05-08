Moskva je uspjela izbjeći ova tri scenarija kojima su se mnogi na Zapadu nadali

Nakon 20 paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, u Bruxellesu tvrde neki da se u ruskom gospodarstvu napokon počinju pojavljivati ozbiljne pukotine. Premda Moskva nastavlja rat i ne pokazuje spremnost na ustupke u pregovorima, europski dužnosnici smatraju da gospodarski pritisak polako ostavlja posljedice

Rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja objavilo je da se rusko gospodarstvo između siječnja i ožujka smanjilo za 0,3 posto, što je prva kontrakcija još od početka 2023. godine. Proračunski deficit narastao je na oko 60 milijardi dolara, odnosno 51 milijardu eura, čime je već premašen godišnji cilj. Inflacija se zadržava na gotovo šest posto unatoč vrlo visokim kamatnim stopama od 14,5 posto, rusko tržište dionica slabi još od ožujka, a ruska središnja banka upozorava na ozbiljan manjak radne snage, piše Euronews. Čak je i Vladimir Putin priznao da stanje nije onakvo kakvim ga Kremlj želi prikazati. Prošlog mjeseca zatražio je od svojih suradnika objašnjenje 'zašto putanja makroekonomskih pokazatelja trenutačno zaostaje za očekivanjima' te pozvao na dodatne mjere za obnovu gospodarskog rasta.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tvrdi da sankcije imaju stvaran učinak. 'Da, sankcije snažno pogađaju rusko gospodarstvo. Posljedice ruskog rata građani plaćaju iz vlastitog džepa', rekla je von der Leyen. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot poručio je da 'rusko gospodarstvo tone u krizu', dok je švedska ministrica financija Elisabeth Svantesson zaključila da 'sankcije djeluju'. Bruxelles sada pokušava uvjeriti ostale članice skupine G7, posebno SAD, da uvedu koordiniranu zabranu pomorskih usluga za ruske naftne tankere kako bi dodatno povećali troškove transporta i smanjili prihode Moskve od izvoza energenata. No taj je plan zasad usporen zbog poremećaja na energetskom tržištu nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Upravo je rast cijena nafte Rusiji donio svojevrsni predah – prihodi od prodaje nafte skočili su s 9,7 milijardi dolara u veljači na 19 milijardi dolara u ožujku. EU sada želi preokrenuti taj trend i vratiti pad cijene ruske nafte Urals koji je bio vidljiv prije zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Europski dužnosnici vjeruju da bi kombinacija strožih mjera protiv ruske 'flote iz sjene', zabrane pomorskih usluga i ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu mogla dodatno pojačati pritisak. 'Vidimo dvije stvari istovremeno – Rusija mora trošiti ogromne količine novca kako bi održala ratni stroj, a sankcije pritom stvarno djeluju', rekao je jedan europski diplomat.

+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE