Simon Reeve dao renomirane turističke nagrade Hrvatskoj: Posebno se izdvaja Dubrovnik

Hrvatskoj je jedan od najstarijih i najuglednijih britanskih putnih magazina Wanderlust dodijelio ovoga tjedna šest nagrada prema izboru čitatelja 'Wanderlust Reader Travel Awards', među kojima i nagradu za drugu najpoželjniju europsku zemlju te dvije nagrade Dubrovniku - za održivi turizam i za drugi najpoželjniji europski grad

O nagradama su u četvrtak izvijestili iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Turističke zajednice grada Dubrovnika, a nakon 24. svečane dodjele tih nagrada održane u srijedu navečer u suradnji sa svjetskom turističkom burzom WTM London (World Travel Market) u londonskoj The National Gallery. Dodjelu je vodio poznati britanski TV putopisac Simon Reeve, a među više od petsto uzvanika bili su predstavnici medija, touroperatora, aviokompanija i turističkih zajednica iz cijelog svijeta. Nagrade za najbolje svjetske destinacije i turističke ponude dodijeljene su na temelju glasova više od četiri milijuna čitatelja časopisa Wanderlust. Hrvatska je nagrađena odnosno proglašena drugom najpoželjnijom europskom zemljom, a hrvatski otoci zauzeli su četvrto mjesto među najpoželjnijima u Europi.

Posebna nagrada Dubrovniku Zvijezda večeri bio je Dubrovnik, koji je osvojio nagradu za drugi najpoželjniji europski grad te posebnu nagradu glavnog urednika Wanderlusta Georgea Kipourosa za održivo upravljanje turizmom, u sklopu čega, kako je objašnjeno, poduzima hrabre i konkretne korake kojima uspješno transformira svoj imidž od izazova prekomjernog turizma prema modelu održivog i odgovornog upravljanja destinacijom. "Dubrovnik se istaknuo inovativnim mjerama kontrole broja posjetitelja, upravljanjem dolascima kruzera, poticanjem povratka stanovnika u staru gradsku jezgru te očuvanjem kvalitete života lokalnog stanovništva, čime je postao mjerilo održivog turizma. To prestižno priznanje potvrđuje da su dugoročne strategije održivosti grada prepoznate i cijenjene na međunarodnoj razini te da se Dubrovnik visoko pozicionirao na turističkoj karti svijeta. Čast je i što to dolazi s izrazito kompetitivnog i nama najvažnijeg emitivnog tržišta Ujedinjenog Kraljevstva, što je dodatni poticaj za daljnje pozicioniranje Dubrovnika kao vodeće destinacije na Mediteranu", poručio je direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković koji je preuzeo nagrade.