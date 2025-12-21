Trend iseljavanja zaustavljen, mnogi se i vraćaju. Zašto i dalje trebamo toliko stranih radnika?

U Hrvatskoj trenutno radi oko 130 tisuća stranih radnika, većinom iz azijskih zemalja. Broj nezaposlenih trenutno je rekordno nizak. Međutim postavlja se pitanje - ako se zapošljavanje stranih radnika nastavi temeljiti isključivo na minimalnoj plaći, riskira li Hrvatska da kratkoročno rješenje pretvori u dugoročni problem

130 tisuća stranih radnika - čini se kao velik broj, no u Ministarstvu rada najavljuju da bi u sljedećih pet godina mogao biti još veći, i to za dodatnih 100 tisuća. 'Na nekim stvarima ćemo inzistirati poput učenja hrvatskog jezika, kontrole zdravstvenog stanja stranih radnika i ostalih elemenata koji će doprinijeti tome da dolazak stranih radnika ovdje bude uređenije i kontrolirano', rekao je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, javlja HRT. U Nezavisnom hrvatskom sindikatu upozoravaju da uvoz jeftine radne snage možda trenutačno popunjava potrebe, ali dugoročno snižava vrijednost rada u Hrvatskoj. Cilj bi trebao biti zapošljavanje domaćeg radnika, a za to se, kažu, trebaju steći uvjeti.

'Zaboravljamo na problem stanogradnje odnosno da mlade obitelji trebaju svoj kvadrat stana koji se u Zagrebu kreće od 2500 eura. Minimalne plaće su 750 eura. Što očekivati nego da će naša omladina i naša radna snaga ići van', poručio je Dražen Jović iz Nezavisnog hrvatskog sindikata. U posljednje vrijeme zaustavljen je trend iseljavanja Hrvata, mnogi se i vraćaju, pa se postavlja pitanje zašto i dalje trebamo toliko stranih radnika. 'Naravno da ti strani radnici nisu ništa krivi. Međutim, upravo je to posljedica niskih plaća i upravo zato moramo uvoziti većinom jeftine radnike s područja Azije', objasnio je. Za poslodavce računica je jasna - oni bi, kažu, rado zaposlili hrvatskog radnika, ali ih jednostavno nema. Barem ne u onim sektorima u kojima je najveća potražnja te ne misle da je nužno tomu razlog visina minimalne plaće. 'Hrvatski poslodavci su fokusirani na domaću radnu snagu. Hrvatski radnik je apsolutni prioritet. Nema boljeg radnika od hrvatskog radnika, ali u određenim sektorima građevine, ugostiteljstva, turizma i trgovine nije bilo moguće riješiti problem hrvatskom radnom snagom koje naprosto nema', kazala je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Ipak, zapošljavanjem jeftine radne snage, umjesto rasta produktivnosti i plaća, moglo bi doći do stagnacije životnog standarda, daljnjeg iseljavanja mladih i, u konačnici, usporavanja gospodarskog razvoja, smatraju stručnjaci. Stoga treba razmisliti o daljnjem modelu zapošljavanja kako bismo nastavili putem željenog rasta. Sever: Dok ima stranih radnika cijena rada neće rasti O temi stranih radnika, vrijednosti rada u Hrvatskoj te plaćama razgovaralo se u središnjem Dnevniku HRT-a sa gostom Krešimirom Severom, predstojnikom Vladina Ureda za socijalno partnerstvo. Radnici koji dolaze u Hrvatsku iz trećih zemalja sasvim sigurno spuštaju cijenu rada na tržištu, smatra on. 'Da nema takvih radnika raspoloživih raditi po toj cijeni koja im se nudi, ta bi se cijena morala dizati. Primjerice netko tko dolazi iz Nepala, dolazi iz zemlje u kojoj prosječna plaća negdje oko 175 do 190 eura maksimum, a u većini dijelova Nepala ta se plaća kreće negdje između 130 i 140 eura. Na Filipinima je to nešto bolje stanje, tu je negdje oko 370 eura prosječna plaća, ali kad netko od njih onda dođe u Hrvatsku raditi za minimalnu plaću, njima je to strašno puno i onda onaj koji nudi takav posao za takvu plaću nema problema jer će takvu radnu snagu naći', objasnio je. 'Sve dok takvih radnika ima koji su iz očaja spremni prihvatiti takve poslove, nema posebne potrebe dizati cijenu rada na tim poslovima', dodao je. Takve okolnosti nepovoljno utječu na hrvatskog radnika s obzirom da on najčešće neće prihvatiti raditi za takve plaće jer od njih naprosto ne može živjeti, dok strani radnik često ima i plaćen smještaj što hrvatskog radnika stavlja u dodatno nepovoljan polažaj, tvrdi Sever.

Odljev visokoobrazovanih imati će posljedice Često puta se mogu čuti izjave od poslodavaca kako im je hrvatski radnik na prvom mjestu odnosno da bi rado zaposlili hrvatskog radnika, ali da njih naprosto - nema. Međutim, činjenica je da upravo isti ti poslodavci često posežu za stranom radnom snagom jer im je naprosto financijski više isplativa. Ovakva dinamika na tržištu rada najviše je prisutna kada je riječ o niskoobrazovanim radnicima, tvrdi Sever. 'Činjenica je da kad pogledamo stanje na Zavodu za zapošljavanje, onda vidimo na jednoj strani da najbolje prolaze u Hrvatskoj oni koji su visokoobrazovani, ali jednako tako je najmanje nezaposlenih i među onima niže obrazovne strukture. Oni srednje obrazovani još uvijek popunjavaju Zavod za zapošljavanje', rekao je. Smatra da odljev visokoobrazovane radne snage izvan Hrvatske dugoročno može imati negativne posljedice. 'Kada je riječ upravo o cijeni rada, tada ovi visokoobrazovani još uvijek puno bolje prolaze u stranim zemljama i to nije više pitanje samo nedostatka radne snage, nego je to sada već i pitanje da mi gubimo jedan intelektualni razvojni kapital koji će se sasvim sigurno posredno odraziti u cijelom nizu narednih godina', ustvrdio je. Produktivnost u Hrvatskoj niža u odnosu na EU Produktivnost po radniku u Hrvatskoj niža je u odnosu na razvijenije zemlje, ali to ne govori da hrvatski radnik slabije ili manje radi, tvrdi Sever.