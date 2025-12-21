Europske burze prošloga tjedna porasle, Wall Street nestabilan

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,7 posto, na 48.134 boda, no S&P 500 ojačao je 0,1 posto, na 6.834 boda, a Nasdaq indeks 0,5 posto, na 23.307 bodova.

Početkom tjedna indeksi su bili pod pritiskom zbog znatnog pada cijena dionica tehnoloških kompanija.

Donedavno je svaka vijest o novim ulaganjima u razvoj umjetne inteligencije poticala rast dionica tehnoloških kompanija, no posljednjih tjedana ulagači se pitaju koliko će se od tih investicija isplatiti i hoće li te goleme investicija dovesti do prezaduženosti, kakva je bila početkom ovog stoljeća i koja je dovela do tzv. 'dot-com' krize.

„Sve je veća tjeskoba oko trgovanja umjetnom inteligencijom. Ponajviše zbog razine kapitalnih ulaganja, ali i zbog kružne prirode nekih troškova. Sve je više pitanja o održivosti i povratu na investicije tih troškova”, kaže Ross Mayfield, strateg u tvrtki Baird Private Wealth Management.

No, krajem tjedna ulagače je ohrabrilo izvješće o inflaciji u SAD-u. Potrošačke cijene porasle su u studenom 2,7 posto na godišnjoj razini, manje od 3,1 posto, koliko su očekivali analitičari.