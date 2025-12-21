Crobexi prošloga tjedna pali, promet smanjen

Crobex indeks pao je prošloga tjedna 0,65 posto, na 3.809 bodovaa, dok je Crobex10 skliznuo 0,52 posto, na 2.432 boda. To je prvi pad Crobexa nakon tri tjedna rasta, dok je Crobex10 oslabio drugi tjedan zaredom.

Pala je i većina sektorskih indeksa, a najviše Crobexturist, za 3,46 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je oko 10,15 milijuna eura, otprilike 800 tisuća manje nego tjedan dana prije.

Uz to, ostvareno je 947 tisuća eura blok prometa u transakciji s dvije dionice. Dionicom Končara ostvaren blok promet od 448 tisuća eura, a Zagrebačke banke 499 tisuća.