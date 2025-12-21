Crobexi prošloga tjedna pali, promet smanjen

Na Zagrebačkoj je burzi prošloga tjedna Crobex indeks pao, nakon višetjednog rasta, dok je promet bio manji nego tjedan dana prije.
Crobex indeks pao je prošloga tjedna 0,65 posto, na 3.809 bodovaa, dok je Crobex10 skliznuo 0,52 posto, na 2.432 boda. To je prvi pad Crobexa nakon tri tjedna rasta, dok je Crobex10 oslabio drugi tjedan zaredom.
Pala je i većina sektorskih indeksa, a najviše Crobexturist, za 3,46 posto.
Redovni promet dionicama iznosio je oko 10,15 milijuna eura, otprilike 800 tisuća manje nego tjedan dana prije.
Uz to, ostvareno je 947 tisuća eura blok prometa u transakciji s dvije dionice. Dionicom Končara ostvaren blok promet od 448 tisuća eura, a Zagrebačke banke 499 tisuća.
U redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 3,9 milijuna eura, a cijena joj je porasla 1,2 posto, na 700 eura.
S prometom od oko 890 tisuća eura slijedile su dionice dvije turističke kompanije. Pritom je cijena Valamar Riviere pala 3,9 posto, na 6,34 eura, dok je povlaštena dionica Adris grupe poskupila 1,3 posto, na 78,40 eura.
Promet veći od pola milijuna eura ostvaren je s još dvije dionice, a cijene su ima pale. Tako je dionica HPB-a pojeftinila 1,9 posto, na 310 eura, a HT-a gotovo 1 posto, na 40,80 eura.
Među najlikvidnijima, najveće su gubitnice bile dionice Ericssona Nikole Tesle i Čakovečkih mlinova, s padom cijene za 4,35 posto.
Najveće su, pak, dobitnice bile redovne dionice Adris grupe, s rastom cijene za 1,7 posto, i Spana, za 1,6 posto.
Na ZSE se protekloga tjedna trgovalo ukupno s 55 dionica, pri čemu je cijena njih 16 porasla, 31 pala, a osam stagnirala.