Crne prognoze pale u vodu: Domaći hotelijeri rasturaju, pogledajte tko stoji najbolje

Financijska izvješća hotelijerskih kompanija za prvih devet mjeseci demantiraju glasine o podbačaju turističke godine. Zahvaljujući stabilnoj potražnji s ključnih tržišta, unapređenju ponude i produljenju sezone, vodeći hotelijeri ostvarili su solidan rast prihoda, a neki su i značajno ojačali pokazatelje profitabilnosti usprkos inflatornim pritiscima i ekspanziji troškova rada

Pet promatranih hotelijerskih kuća izlistanih na Zagrebačkoj burzi u prosjeku je povećalo poslovne prihode za sedam posto, a čista dobit porasla im je za 11,2 posto. Unatoč stagnaciji popunjenosti i rastu troškova, osobito rashoda za zaposlene, hotelijeri su ostvarili rast operativnih i financijskih pokazatelja u odnosu na prošlu godinu. Pritom su neki uspjeli osnažiti i operativne marže nakon dugotrajnog negativnog trenda. Glavni generator rasta prihoda bio je rast cijena smještaja, a broj noćenja nije se značajnije mijenjao. Ekspanzija operativnih troškova i dalje ograničava pokazatelje efikasnosti poslovanja, no svi hotelijeri nastavili su s intenzivnim ulaganjem u modernizaciju i širenje kapaciteta.

Valamar Riviera najuvjerljivija Među velikim hotelskim grupacijama najuvjerljivije poslovne rezultate imala je Valamar Riviera. Uz rast poslovnih prihoda za 10,5 posto, na 430,9 milijuna eura, porečka grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila 92,6 milijuna eura čiste dobiti, što je za 27,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Unatoč rastu troškova za 10,3 posto, najviše zbog dizanja troška plaća, operativna dobit (prilagođena EBITDA) porasla je za 11,8 posto, na 165,2 milijuna eura, uz rast EBITDA marže za 0,5 postotnih bodova. Skok prihoda rezultat je rasta broja noćenja za 3,7 posto i povećanja prosječne cijene sobe za 10,4 posto (na 153 eura). Sve destinacije u kojima posluje Valamar grupa ostvarile su pozitivne rezultate, pri čemu su Rab, Makarska, Krk i Istra predvodnici po rastu prihoda, a destinacija Dubrovnik nakon iznimnog rasta prihoda u prošloj godini ostvarila je stabilno poslovanje u ovoj sezoni. Destinacija Rab (Hotel Imperial Rab) imala je najveći pojedinačni rast od visokih 33 posto u prihodima pansiona, ponajprije zahvaljujući otvaranju novog resorta Arba. Njemačka i Austrija ostale su najvažnija emitivna tržišta Valamar grupe, s udjelom od gotovo 47 posto u ukupnim noćenjima.

Umjeren rast Maistre i Plave lagune Rovinjska Maistra, koja posluje u sastavu Adris grupe, bilježi niže stope rasta od Valamara. Od prodaje je ostvarila 245,5 milijuna eura ili 4,5 posto više nego lani. Broj ostvarenih noćenja zadržao se na razini prošle godine pa je na rast prihoda primarno utjecalo povećanje prosječne cijene smještaja od šest posto. Operativna dobit iznosila je 103 milijuna eura, što je četiri posto više nego lani, a čista dobit porasla je za 2,8 posto, na 72,5 milijuna eura. Stope rasta dobiti Maistre niže su nego proteklih nekoliko godina, što je primarno posljedica snažnog povećanja troškova osoblja. Blage stope rasta operativnih i financijskih pokazatelja bilježi i Plava laguna. Porečka je grupacija u prvih devet mjeseci ostvarila 5,26 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. Rast poslovnih prihoda od 5,2 posto (na 237,8 milijuna eura) temeljio se na povećanju prosječnih cijena smještaja, a rashodi su umjereno rasli. Prilagođena operativna dobit dosegnula je 109,3 milijuna eura i viša je 4,4 posto u odnosu na prošlu godinu. U izvješću se ističe da se EBITDA marža zadržala na visokoj razini od 46 posto, što potvrđuje stabilnu efikasnost poslovanja unatoč inflatornim pritiscima i rastu troškova rada. Ostvarena neto u visini od 82,1 milijun eura bila je blago ispod razine prethodne godine (-0,2 posto) uslijed porasta financijskih rashoda.