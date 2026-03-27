OBJAVILO MINISTARSTVO

SAD ublažio sankcije bjeloruskoj banci i kemijskim tvornicama

I.H./Hina

27.03.2026 u 01:02

Donald Trump
Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Bionic
Reading

SAD je ublažio sankcije glavnoj državnoj investicijskoj banci i nekoliko kemijskih tvornica u Bjelorusiji, objavilo je ministarstvo financija na internetskim stranicama u četvrtak

Ministarstvo je izdalo licence kojima se dopuštaju transankcije s Belinvestbankom i s još nekoliko poslovnih subjekata. Također je s liste sankcioniranih uklonilo desetak tvrtki, uključujući one za proizvodnju potaše poput Belaruskalija, Belarusian Potash ⁠Company i Agrorozkvit.

vezane vijesti

SAD je sankcije Belinvestbanku uveo 2022. zbog potpore Bjelorusije ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Ublažavanje sankcija dolazi nakon sličnog poteza u prosincu prošle godine kada je SAD djelomično ukinuo sankcije trima bjeloruskim tvornicama za proizvodnju potaše u zamjenu za puštanje na slobodu političkih zatvorenika.

Potaša je ključni sastojak umjetnih gnojiva, a Bjelorusija je najveći proizvođač na svijetu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KONKURENCIJA JE DOBRA

ceo blog: adrijana bokan

SVJETSKA TRŽIŠTA

najpopularnije

Još vijesti