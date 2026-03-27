SAD ublažio sankcije bjeloruskoj banci i kemijskim tvornicama

SAD je ublažio sankcije glavnoj državnoj investicijskoj banci i nekoliko kemijskih tvornica u Bjelorusiji, objavilo je ministarstvo financija na internetskim stranicama u četvrtak
Ministarstvo je izdalo licence kojima se dopuštaju transankcije s Belinvestbankom i s još nekoliko poslovnih subjekata. Također je s liste sankcioniranih uklonilo desetak tvrtki, uključujući one za proizvodnju potaše poput Belaruskalija, Belarusian Potash Company i Agrorozkvit.
SAD je sankcije Belinvestbanku uveo 2022. zbog potpore Bjelorusije ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Ublažavanje sankcija dolazi nakon sličnog poteza u prosincu prošle godine kada je SAD djelomično ukinuo sankcije trima bjeloruskim tvornicama za proizvodnju potaše u zamjenu za puštanje na slobodu političkih zatvorenika.
Potaša je ključni sastojak umjetnih gnojiva, a Bjelorusija je najveći proizvođač na svijetu.