Poznato je tko je dobio najveći posao u povijesti na željeznici u Hrvatskoj

Po uvođenju izvođača u posao predviđeno trajanje radova je pet godina i 10 mjeseci. Radovi će se izvoditi na 83 kilometra dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU-ovih fondova ili preciznije iz E uropskog fonda za regionalni razvoj.

Ponuda indjske tvrtke, u iznosu od 677,06 milijuna eura bez PDV-a , odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Nakon što odluka postane izvršna, slijedi potpisivanje ugovora.

Uz kompletnu rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka međunarodne željezničke pruge radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata prometno-upravljačkoga i signalno-sigurnosnoga željezničkog infrastrukturnog podsustava te rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskoga željezničkog infrastrukturnog podsustava.

Po završetku radova brzina će na dionici Dugo Selo – Novska iznositi do 160 km/h.

Na javnu nabavu procijenjene vrijednosti od 620 milijuna eura bez PDV-a, pristigle su četiri ponude, koje su otvorene još u srpnju prošle godine, a najnižu je poslala indijska tvrtka. Ostale ponude također su znatno nadmašile procijenjeni iznos.

Zajednica ponuditelja Ashoka Buildcon Ltd, Serneke International Group AB i Konkan Railway Corporation Ltd ponudila je 779,8 milijuna eura

ponudila je 779,8 milijuna eura Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.Ş . poslao je ponudu tešku 873,1 milijun eura

. poslao je ponudu tešku 873,1 milijun eura Doğuş Inşaat ve Ticaret A.Ş. dao je najvišu ponudu od 989,8 milijuna eura (sve iznosi bez PDV-a)

No hoće li sve proći glatko treba još vidjeti nakon što prođe žalbeni rok.

Ovaj članak nastao je u okviru projekta EuSEE, koji sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora/autorica i ne odražavaju nužno stavove tijela koje je dodijelilo autorski doprinos te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za njih.