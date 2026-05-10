Glavina poslao oštru poruku: Svi spustite cijene 10 do 20 posto!

"Svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj, s popustima od 10 do 20 posto", rekao je Glavina u Splitu gdje je pratio veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita.

Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, te da su izazvani ratom na Bliskom Istoku koji uzrokuje poremećaje u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standardna nego specifična i isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi.

"Ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto nego je temelj i za sljedeću godinu koja bi mogla biti jednako izazovan ako inflacija te cijene energenata ostanu kao što su sada", kazao je ministar Glavina.