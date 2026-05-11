Udruga Franak provela novu analizu: Procijenjeno ukupno obeštećenje je 700 milijuna eura

Iz Udruge Franak izvijestili su da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.

To neće ugroziti financijski sustav, s obzirom na rekordne profite banaka, ocijenili su u priopćenju u ponedjeljak. "Ne postoji nikakav scenarij ugroze stabilnosti sustava, ali zato postoji obveza banaka da plate svoje dugove potrošačima na temelju dugotrajne primjene nepoštenih ništetnih ugovornih odredaba u kreditima", ustvrdili su iz Franka. Kako su naveli, ranije procijenjeno obeštećenje bilo je na razini od 1,2 milijarde eura, a novu procjenu napravili su "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom.

Ugrožavanje financijskog sustava: Neutemeljene tvrdnje "Bankarski lobisti, uz podršku dijela medija, sustavno plasiraju tezu da će obeštećenje građana ugroziti financijski sustav. Takve tvrdnje su neutemeljene, pretjerane i služe stvaranju pritiska na prošireno vijeće Vrhovnog suda te na javnost", ocijenili su u Franku. Pojasnili su da su ranije procjene izrađene dok nisu bili dostupni svi relevantni parametri te su se temeljile na nerazrađenim pretpostavkama, a sada su, iako i dalje postoje poteškoće, došli do "realnije slike" kroz sudsku praksu, konkretne izračune i detaljniji uvid u strukturu kredita. Podsjetili su i da su lani banke ostvarile neto dobit od 1,43 milijarde eura, uz rast imovine od sedam milijardi eura, na ukupno 91 milijardu eura te da su zadnjih 10 godina imale ukupnu neto dobit devet milijardi eura.