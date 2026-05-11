Njemački mediji pišu o novim pravilima za najam apartmana u Hrvatskoj

Romeo Draghicchi o, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, izjavio je za BR24 kako se planira da zakon stupi na snagu početkom 2027 ., nakon čega će iznajmljivači dobiti određeno prijelazno razdoblje za registraciju objekata.

Prema trenutačnom prijedlogu, zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2027., uz prijelazno razdoblje za registraciju objekata. Iznajmljivači će broj moći zatražiti putem online sustava, a svaki će objekt morati imati vlastiti broj, javlja Fenix magazin.

Stručnjak za prava putnika Oliver Buttler iz njemačkog Centra za zaštitu potrošača Baden-Württemberg smatra da turisti koji rezerviraju smještaj tijekom 2026. godine nemaju razloga za zabrinutost.

Za turiste to znači da će od 2027. lakše moći provjeriti je li smještaj koji rezerviraju legalan i službeno registriran. Platforme za rezervaciju morat će uklanjati oglase bez važećeg registracijskog broja. Važno je da gosti koji bi eventualno rezervirali neregistrirani smještaj neće biti kažnjeni.

Stručnjaci smatraju da bi registracijski broj mogao povećati sigurnost putnika jer se na internetskim platformama sve češće pojavljuju lažni oglasi i profili. Booking i Airbnb načelno podržavaju uvođenje jasnijih pravila te najavljuju suradnju s državnim institucijama.

Promjene su posebno važne za njemačke turiste, koji su najbrojniji strani gosti u Hrvatskoj. Tijekom 2025. ostvarili su oko 3 milijuna dolazaka i 22 milijuna noćenja, a više od milijun njih boravilo je upravo u privatnim apartmanima i kućama za odmor.

Nova regulativa neće se odnositi na hotele i kampove, nego prvenstveno na privatni smještaj, koji čini važan dio hrvatske turističke ponude.