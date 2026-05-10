Dolar oslabio drugi tjedan zaredom

Dolar je oslabio i prema japanskoj valuti, za 0,25 posto, pa je njegov tečaj pao na 156,65 jena.

Pritom je tečaj dolara prema euru skliznuo 0,55 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,1785 dolara.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna 0,4 posto, na 97,84 boda, blizu najnižih razina od kraja veljače.

Dolarov indeks skliznuo je blizu najniže razine od 27. veljače, dan prije napada SAD-a i Izraela na Iran. U prvim tjednima rata dolar je jačao jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena.

No, posljednjih tjedana ulagači se nadaju mirovinom sporazumu između SAD-a i Irana, pa su skloniji rizičnijim investicijama, pri čemu dolar slabi.

Tim više što se zbog blokade Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka, cijene nafte održavaju na povišenim razinama, pa se očekuje i jačanje inflacije. A to znači da bi središnje banke, kao to su japanska i europska, do kraja godine mogle povećati kamatne stope.

Tako bi se smanjila razlika između kamata u Europi, Japanu i SAD-u jer, od američkog Feda očekuje se da će kamate ove godine zadržati na sadašnjim razinama.

Dolar je pod pritiskom i zbog nedavnih intervencija japanske središnje banke na valutnom tržištu, nakon što se tečaj dolara probio iznad razine od 160 jena.

Japanske vlasti, naime, poručuju da ne žele slabljenje jena jer bi to moglo pogoršati inflaciju u Japanu.