Ruse ne brinu problemi zapadnog svijeta: Pazite što su napravili s kamatnim stopama

Ruska središnja banka snizila je u petak ključnu kamatnu stopu za još pola postotnog boda, uz procjenu da se gospodarstvo i dalje vraća na putanju ravnomjernog rasta te da je inflacija usporila, nakon privremenog skoka na početku godine

Do početka prošle godine središnja banka bila je podigla ključnu kamatnu stopu na čak 21 posto kako bi obuzdala "pregrijano" gospodarstvo i inflaciju. U lipnju su je snizili prvi puta u više od dvije i pol godine, ističući da inflacija popušta i da se gospodarstvo približava "uravnoteženom rastu". Do kraja godine snizili su je još tri puta, na 16 posto. Na sjednici u veljači ponovno su je snizili, na 15,5 posto. "Gospodarstvo se približava putanji ravnomjernog rasta", priopćili su u petak iz banke, istaknuvši i da je rast cijena usporio, nakon privremenog ubrzanja u siječnju, kako su bili i predvidjeli na prošloj sjednici.

Snižavanje inflacije U tim je uvjetima upravni odbor banke ponovno smanjio ključnu kamatnu stopu za pola postotnog boda, na 15 posto. Inflacija će se ove godine kretati u rasponu od 4,5 do 5,5 posto, potvrdili su članovi upravnog odbora banke prognozu iz veljače, uz napomenu da bi u drugoj polovini godine temeljna inflacija mogla pasti na 4,0 posto. Ciljana razina inflacije za rusku središnju banku iznosi 4,0 posto. Rast cijena snažno je ubrzao na početku godine zbog jednokratnih faktora, a zatim je u veljači ponovno usporio, priopćili su iz banke. U prosincu prošle godine cijene su bile porasle za 5,6 posto, a u siječnju njihov je rast zbog podignute stope PDV‑a i trošarina značajno ubrzao, ističu u banci, na 6,0 posto. Prema procjeni od 16. ožujka, godišnja stopa inflacije spustila se na 5,9 posto, stoji u priopćenju banke. "Trenutni rast cijena značajno je usporio u veljači nakon što je ublažen utjecaj jednokratnih čimbenika s početka godine. Kad se ti čimbenici izuzmu, procijenjena održiva inflacija općenito se kreće u rasponu od 4,0 do 5,0 posto u anualiziranom izrazu", stoji u priopćenju banke.