Posustajte li rusko gospodarstvo? Otkrivene brojke

Bi. S. / Hina

01.05.2026 u 01:18

Izvor: Profimedia / Autor: David Forman / ImageSource / Profimedia
Rusko gospodarstvo blago je smanjeno u prvom tromjesečju, pokazali su u četvrtak preliminarni podaci ministarstva gospodarstva, signalizirajući posustajanje aktivnosti u usporedbi s krajem 2025. godine

U razdoblju od siječnja do ožujka ruski bruto domaći proizvod (BDP) umanjen je za 0,3 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, izračunali su u ministarstvu.

Na kraju prošle godine bilo je poraslo za 1,0 posto.

Rezultati na samom početku godine bili su zbog kalendarskih čimbenika slabiji, uz pad aktivnosti u siječnju za 1,8 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i za revidiranih 1,1 posto u veljači.

U ožujku gospodarstvo se oporavilo, pokazali su preliminarni izračuni ministarstva, uz godišnju stopu rasta od 1,8 posto.

Teret aktivnosti bili su u prvom tromjesečju manji broj radnih dana i nepovoljni vremenski uvjeti, uz 'usklađivanje s ranijim poreznim promjenama', navela je središnja banka sredinom mjeseca. 

Među ekonomskim pokazateljima stručnjaci središnje banke izdvojili su i kontinuirano prigušenu investicijsku aktivnost i daljnje posustajanje potražnje.

Na mjesečnoj razini ruski BDP osjetno je ubrzao u ožujku, signalizirajući rast aktivnosti za 1,4 posto u odnosu na veljaču kada je uvećana tek 0,3 posto.

U cijeloj 2025. godini rusko gospodarstvo poraslo je za jedan posto, nakon 4,9-postotnog skoka u 2024.

U rujnu ministarstvo gospodarskog razvoja bio je očekivalo da će u 2026. godini ruski BDP porasti za 1,3 posto. Međutim, u svibnju namjeravaju sniziti tu procjenu, napominje ruska novinska agencija Interfax, pozivajući se na izjavu ministra Maksima Rešetnjikova.

Ruska središnja banka prognozira pak u tekućoj godini rast aktivnosti u rasponu od 0,5 do 1,5 posto.

Međunarodni monetarni fond (MMF) procijenio je sredinom travnja u redovnom proljetnom izvješću da bi rusko gospodarstvo ove i iduće godine trebalo porasti za 1,1 posto.

