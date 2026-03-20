analiza finaxa

ESB zadržao kamatne stope: Što to znači za hrvatska kućanstva i gospodarstvo?

M.Da.

20.03.2026 u 15:33

Kriza na Bliskom istoku mogla bi se preliti i na Hrvatsku - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Europska središnja banka (ESB) na jučerašnjem je sastanku odlučila zadržati sve tri ključne kamatne stope na nepromijenjenoj razini. Glavni cilj monetarne politike ostaje stabilizacija inflacije na razini od dva posto u srednjem roku, no istovremeno rastu rizici povezani s globalnim geopolitičkim napetostima

Upravno vijeće ESB-a odluku je donijelo jednoglasno. Banka nastavlja provoditi oprezan pristup i naglašava da će buduće odluke donositi isključivo na temelju novih ekonomskih podataka, bez unaprijed definiranog smjera kretanja kamatnih stopa.

Iako se inflacija u eurozoni posljednjih mjeseci približila ciljanih dva posto, a dugoročna inflacijska očekivanja ostaju stabilna, novi ključni rizik predstavlja rat na Bliskom istoku. Sukob povećava neizvjesnost i može dovesti do rasta cijena energije, što bi se postupno moglo preliti na cijene roba i usluga u cijelom gospodarstvu.

"ESB upozorava da bi rast cijena nafte i plina mogao ponovno potaknuti inflaciju iznad ciljanih razina. Takav scenarij ne bi imao samo izravan učinak na energente, već i neizravne posljedice kroz lančano povećanje troškova proizvodnje, cijena i potencijalno plaća.

Monetarna politika ne može izravno utjecati na globalne cijene energenata, ali može ublažiti njihov učinak na gospodarstvo. To se postiže smanjenjem potražnje i sprječavanjem širenja troškovnog šoka na šire gospodarstvo. Cilj ESB-a je izbjeći razvoj inflacijske spirale u kojoj se rast troškova sustavno prenosi na cijene i plaće", objašnjava analitičar Finaxa, Emilio Gučec.

Viša inflacija, slabiji gospodarski rast

U novim makroekonomskim projekcijama, koje uključuju podatke do 11. ožujka, ESB predviđa nešto višu inflaciju i slabiji gospodarski rast nego u prethodnim procjenama. Alternativni scenariji dodatno naglašavaju rizike: u slučaju dugotrajnog poremećaja u opskrbi energentima, inflacija bi mogla ostati povišena dulje nego što se očekivalo, dok bi gospodarski rast bio dodatno usporen.

Istovremeno, ESB ističe i moguće pozitivne scenarije. Brže smirivanje geopolitičkih napetosti i stabilizacija cijena energije mogli bi potaknuti snažniji gospodarski oporavak. Dodatni poticaj gospodarstvu dolazi i kroz javnu potrošnju, osobito ulaganja u obranu, infrastrukturu i nove tehnologije.

"Za građane i kućanstva, uključujući i one u Hrvatskoj, trenutačna odluka znači stabilnost uvjeta financiranja u kratkom roku. U slučaju budućeg rasta kamatnih stopa, učinak na kredite, posebno stambene, bio bi postupan i ograničen. Promjene bi se najprije odrazile na kredite s promjenjivom kamatnom stopom, dok su dugoročni krediti s fiksnom kamatom manje osjetljivi na kratkoročne odluke ESB-a", ustvrdio je Gučec.

ESB će u narednom razdoblju posebno pratiti kretanja na tržištima energenata, stanje u opskrbnim lancima, ponašanje potrošača i poduzeća te dinamiku plaća. Ovi faktori bit će ključni za daljnje odluke o monetarnoj politici u uvjetima povećane globalne neizvjesnosti.

