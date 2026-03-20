ESB zadržao kamatne stope: Što to znači za hrvatska kućanstva i gospodarstvo?

Upravno vijeće ESB-a odluku je donijelo jednoglasno. Banka nastavlja provoditi oprezan pristup i naglašava da će buduće odluke donositi isključivo na temelju novih ekonomskih podataka, bez unaprijed definiranog smjera kretanja kamatnih stopa.

Iako se inflacija u eurozoni posljednjih mjeseci približila ciljanih dva posto, a dugoročna inflacijska očekivanja ostaju stabilna, novi ključni rizik predstavlja rat na Bliskom istoku. Sukob povećava neizvjesnost i može dovesti do rasta cijena energije, što bi se postupno moglo preliti na cijene roba i usluga u cijelom gospodarstvu.

"ESB upozorava da bi rast cijena nafte i plina mogao ponovno potaknuti inflaciju iznad ciljanih razina. Takav scenarij ne bi imao samo izravan učinak na energente, već i neizravne posljedice kroz lančano povećanje troškova proizvodnje, cijena i potencijalno plaća.

Monetarna politika ne može izravno utjecati na globalne cijene energenata, ali može ublažiti njihov učinak na gospodarstvo. To se postiže smanjenjem potražnje i sprječavanjem širenja troškovnog šoka na šire gospodarstvo. Cilj ESB-a je izbjeći razvoj inflacijske spirale u kojoj se rast troškova sustavno prenosi na cijene i plaće", objašnjava analitičar Finaxa, Emilio Gučec.