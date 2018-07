Ovih 10 gorućih problema čeka nas kada se prenemo iz ruskog nogometnog sna

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Rusiji uzela je srebrnu medalju. Uspjeh nogometaša bacio je zemlju u trans - spektakularni doček na kojem je bilo više od pola milijuna ljudi priređen je u Zagrebu, a veselja su se redala u Zadru, Splitu, Karlovcu i Slavonskom Brodu. No ne tako davno sličan primjer pokazuje kako nakon općenacionalnog slavlja stvari mogu krenuti sasvim drugim smjerom

Grčka je 2004. godine kao potpuni autsajder osvojila Europsko prvenstvo u nogometu, no to joj nije pomoglo pa se samo četiri godine kasnije našla u bankrotu zbog neodgovorne vlasti koja je trošila šakom i kapom. Uspjeh naše reprezentacije nitko ne može osporiti, kao ni činjenicu da se zbog Vatrenih za Hrvatsku čulo u cijelom svijetu .

Reforma mirovinskog sustava

Tportal je o krizi u najvećem domaćem brodogradilištu - pulskom Uljaniku - pisao još 2015. Tada se to, doduše, nije zvalo kriza, nego prilika jer je brodogradilište imalo popunjenu knjigu narudžbi do 2018. Tada je to isticao SDP-ov ministar Branko Grčić, dok se knjigom narudžbi danas hvali HDZ-ov ministar Darko Horvat, no on barem priznaje da bi kriza u Uljaniku mogla biti veća i od one u Agrokoru. Popunjena knjiga narudžbi zapravo je najveći Uljanikov problem jer se brodovi ne plaćaju unaprijed, već po isporuci, a brodogradilište Uljanik ne može samo financirati njihovu gradnju.

Te 2015. ustvrdili smo da Uljanik ima nakupljeni gubitak od 500 milijuna kuna, što je do danas poraslo na gotovo 700 milijuna kuna. I tada je bilo poznato da će im biti potrebna dokapitalizacija koja zbog gubitaka neće uspjeti pa će morati intervenirati država, što se i dogodilo. Za financiranje Uljanikove knjige narudžbi potrebno je oko 570 milijuna eura, a plan spašavanja još mora blagosloviti i Europska komisija. Kao strateški partner za Uljanik izabran je poduzetnik Danko Končar, no ovih dana doznaje se da Vlada razmišlja o odabiru novog strateškog partnera. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li im se ponovno javiti Talijani, Nizozemci i Korejci, koji su ispali u prvom krugu.

Kraj državne intervencije u Agrokoru