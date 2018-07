Kakav igrokaz: Država prvo smanjila turističke članarine, a sad boravišne pristojbe diže u nebo

Ministarstvo turizma za 2019. predlaže novo povećanje boravišne pristojbe, i to za 25 posto. Tako će ona u visokoj sezoni u glavnim turističkim odredištima porasti s ovogodišnjih osam na 10 kuna dnevno po osobi

To je već drugo poskupljenje zaredom jer je i ove godine pristojba porasla sa sedam na osam kuna. Glavni argument Ministarstva u obrazloženju novog poskupljenja je taj da Hrvatska još uvijek ima najmanji iznos pristojbe u odnosu na konkurentne zemlje. Pritom se navodi da, primjerice, u Španjolskoj ta pristojba po danu iznosi od 0,45 do 2,50 eura, u Italiji od 0,20 do sedam eura, u Portugalu od jednog do dva eura, u Austriji od 0,15 do tri eura, u Grčkoj 0,50 do četiri eura, u Sloveniji 2,5 eura itd.