Horvat: Moguć drugi strateški partner za Uljanik grupu

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u srijedu nakon sastanka sa sindikalnim predstavnicima brodogradilišta Uljanik i 3. maj da je moguć i drugi strateški partner u restrukturiranju Uljanik grupe, dok od Europske komisije (EK) traži verifikaciju modela restrukturiranja

Istaknuo je da je danas u Bruxelles odaslan model restrukturiranja Uljanik grupe, čime je anuliran pritisak Komisije koja je 22. srpnja odredila kao dan do kada joj mora biti odaslan program restrukturiranja na verifikaciju.

Napominje da se u ovom trenutku ne zna koliko će pregovori biti teški i koliko će trajati . Od Komisije će se zahtijevati da sugerira što je u trenutno predloženom modalitetu restrukturiranja neprihvatljivo, a s namjerom da se to vremensko razdoblje prebrodi što je prije moguće, osigura likvidnost u grupi te isporuka platforme i broda koji bi kada se unovče trebali dati "dodatni impuls i kisik u krvotok Uljanik grupe", istaknuo je.

Prijedlog poslan Komisiji nije zaključena varijanta, a do nje će se doći kroz nekoliko krugova razgovora i pregovora. Tek kada bude postojala sigurnost da je to za EK prihvatljiv dokument će biti poslan u službenoj formi, pojasnio je Horvat.

"U ovom trenutku skupština ima važeću odluku tko je to. Hoće li u konačnici taj isti strateški partner i započeti i pokrenuti fazu restrukturiranja - u ovom trenutku su moguće i izmjene i dopune, moguć je odabir i drugog strateškog partnera, no ono što tražimo od Europske komisije to je verifikacija modela", poručio je Horvat.

Upitan o nezadovoljstvu Vlade prije usuglašavanja programa te o "nekretninskim stavkama" koje je danas spomenuo u izjavi novinarima prije užeg kabineta Vlade, Horvat je ponovio da je prioritet da kao osnovna djelatnost ostane brodogradnja.

"Svi bočni udari koji su bili apostrofirani u tom dokumentu iz njega su izbačeni", poručio je.

Na novinarsko potpitanje je li tu riječ o projektima Danka Končara, Horvat je ponovio da je po trenutnoj važećoj odluci skupštine Končar strateški partner, a hoće li se on pod tim uvjetima usuditi ući u fazu restrukturiranja "to ćemo vidjeti u trenutku kada ona krene".

Horvat je kazao da postoje određeni okvirni izračuni koliko je sredstava potrebno da bi se isfinancirala knjiga narudžbi u kojoj je pozamašan broj brodova. Pritom ima informaciju da se tekuća likvidnost nastoji riješiti kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), ali nema informacija o tome u kojoj je fazi ishođenje kredita.